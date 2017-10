Liga ABA: Cibona - Petrol Olimpija (14' 38:35)

Zmaji v uvodnem krogu strli Igokeo

5. oktober 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 18:29

Zagreb - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 2. krogu Lige ABA gostujejo pri Ciboni, ki jo vodi nekdanji igralec Olimpije Slobodan Subotić.

Ljubljančani so dobro začeli sezono. Po zmagi nad Krko v superpokalu so v uvodnem krogu "jadranskega tekmovanja" s 95:93 po podaljšku premagali Igokeo. Gregor Hrovat in Jordan Morgan sta dosegla po 20 točk. Cibona pa je v prvem korgu klonil v gosteh pri Megi (95:88).

"Cibona je ne glede na rezultat prve tekme Lige ABA v Sremski Mitrovici, pokazala, da gre za izredno izkušeno zasedbo, ki jo vodi prekaljen trener Slobodan Subotić. Glede na to, da so v ekipo dodali še Marka Tomasa, so postali še toliko bolj izkušeni in kvalitetni. Imajo obilico nosilcev igre, ki imajo individualno kvaliteto in izkušnje, zato, če se želimo iz Zagreba vrniti z zmago in presenetiti Cibono na domačem parketu, moramo odigrati predvsem potrpežljivo ter čakati na priložnost za katero verjamem, da se bo pokazala. Takrat se moramo pametno odzvati. Cibona je favorit srečanja, saj igrajo na domačem parketu, ampak to ne pomeni, da v Zagreb odhajamo z belo zastavo," pravi trener zmajev Gašper Okorn.

KOŠARKA



LIGA ABA



2. KROG



Danes ob 18.00:

CIBONA - PETROL OLIMPIJA

-:- (28:30, -:-, -:-, -:-)



Ob 20.00:

IGOKEA - BUDUĆNOST



FMP ŽELEZNIK - MZT SKOPJE 100:72



MORNAR - PARTIZAN 83:81



ZADAR - CEDEVITA 76:92



CRVENA ZVEZDA - MEGA BEMAX 90:80

Lestvica: CEDEVITA 2 2 0 +23 4 CRVENA ZVEZDA 2 2 0 +21 4 FMP 2 1 1 +21 3 MEGA BEMAX 1 1 1 -3 3 MORNAR 2 1 1 -9 3 MZT SKOPJE 2 1 1 -25 3 PETROL OLIMPIJA 1 1 0 +2 2 BUDUĆNOST 1 1 0 +2 2 PARTIZAN 2 0 2 -5 2 ZADAR 2 0 2 -18 2 IGOKEA 1 0 1 -2 1 CIBONA 1 0 1 -7 1

A. V.