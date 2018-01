Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Petrol Olimpije gostujejo v Beogradu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga ABA: Crvena Zvezda - Petrol Olimpija 40:37 (polčas)

Ljubljanski košarkarji gostujejo v Beogradu

2. januar 2018 ob 18:26,

zadnji poseg: 2. januar 2018 ob 19:02

Beograd - MMC RTV SLO

Ob 19. uri se je v Beogradu začela tekma 14. kroga Lige ABA. Crvena Zvezda gosti Petrol Olimpijo.

Ljubljančanom letos v jadranski ligi ne gre vse po načrtih, trenutno so s petimi zmagami in osmimi porazi na predzadnjem mestu, zbrali so 18 točk.

Jurček zapustil zmajevo gnezdo

Branilec Žiga Jurček je uradno zapustil Petrol Olimpijo, so sporočili iz kluba. Igralec in vodstvo kluba sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.



Bolje gre srbskim košarkarjem. Ti so na 13 obračunih 11-krat slavili in le dvakrat izgubili, na svojem računu pa imajo 24 točk in trenutno zasedajo tretje mesto na lestvici. Boljša sta le Budućnost in Cedevita.

Petrol Olimpija je v prejšnjem krogu Lige ABA klonila pred Cibono (78:80), Crvena Zvezda pa je s 85:90 ugnala Mega Bemax.

+2 za Olimpijo po prvi četrtini

Ljubljančani so v prvi četrtini prikazali solidno igro, ne le v napadu, tudi v obrambi. Po trojki Jana Špana in košu Jordana Morgana so povedli s 4:9, nato kar tri minute niso dosegli koša, gostitelji pa so z delnim izidom 8:0 smuknili v prednost. Vseeno so varovanci Gašperja Okorna četrtino končali s košem prednosti, po izenačujoči trojki Dylana Ennisa je s polaganjem ob sireni za vodstvo +2 poskrbel Talor Battle (16:18).

Bjelica postavil izid ob polčasu

V nadaljevanju so se košarkarji Crvene Zvezde razigrali, a se kljub vsemu niso uspeli odlepiti od slovenskega prvaka. Zadeli so tri zaporedne trojke, po zadnji, ki jo je dosegel Nemanja Dangubić, so povedli za štiri (35:31), a se je Olimpija vrnila in izid po Battlovem košu izenačila na 37. Rezultat se nato skoraj dve minuti ni spremenil, vse do trojke Milka Bjelice (40:37), ki je postavil tudi izid ob polčasu.

Liga ABA, 14. krog

Danes ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - PETROL OLIMPIJA

-:- (16:18, 24:19, -:-, -:-)



ZADAR - MZT SKOPJE

105:80 (32:14, 23:27, 25:21, 25:18)



MORNAR - MEGA BEMAX

87:83 (18:25, 27:23, 24:19, 18:16)



IGOKEA - CEDEVITA

61:69 (18:15, 12:18, 12:13, 19:23)



FMP - PARTIZAN

83:71 (17:17, 24:24, 27:21, 15:9)



CIBONA - BUDUĆNOST

87:93 (17:17, 23.22, 22:26, 25:28)

