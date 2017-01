Liga ABA: Mornar - Union Olimpija 49:32 (polčas)

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Owen Klassen je bil najbolj razpoložen igralec Budućnosti v Novem mestu. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krka proti Budućnosti do devetega zaporednega poraza

8. januar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 21:45

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so dobili tekmo 17. kroga Lige ABA v Novem mestu. Krko so premagali s 67:75.

Novomeščani, ki so igrali brez Matica Rebca, so sredi druge četrtine vodili za 10 točk (36:26), vodstvo so nato zapravili, zadnjič so vodili ob koncu tretje četrtine, ko je Ron Curry zadel za dve točki in svojo ekipo povedel v vodstvo s 55:54.

Nato je sledil delni izid gostujoče ekipe (1:10), po katerem vrnitve za gostitelje ni bilo več. Uspeli so se sicer približati na štiri točke razlike (67:71), a za kaj več jim je zmanjkalo moči. To je bil za Krko deveti zaporedni poraz v jadranski ligi.

Najučinkovitejši košarkar Krke je bil Curry z 18 točkami, točko manj je zbral Marko Luković. Pri Budućnosti je bil s 17 točkami najbolj razpoložen Owen Klassen.

Liga ABA, 17. krog:

KRKA - BUDUĆNOST

67:75 (19:20, 19:13, 17:21, 12:21)

Curry 18, Luković 17, Čebular 12, Rojc 10; Klassen 17, Williams 15.

Danes ob 21.00:

MORNAR - UNION OLIMPIJA

-:- (22:14, 27:18, -:-, -:-)



Ponedeljek ob 18.00:

MEGA LEKS - CRVENA ZVEZDA

Torek ob 17.00:

IGOKEA - FMP ŽELEZNIK

ZADAR - CEDEVITA

80:94 (22:15, 25:31, 15:27, 18:21)

PARTIZAN - KARPOŠ SOKOLI

76:72 (21:17, 13:14, 26:16, 16:25)

CIBONA - MZT SKOPJE

87:79 (21:14, 22:27, 26:17, 18:21)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 16 16 0 +325 32 PARTIZAN 17 14 3 +109 31 CEDEVITA 17 12 5 +165 29 BUDUĆNOST 17 12 5 +91 29 CIBONA 17 11 6 +46 28 IGOKEA 16 9 7 -22 25 UNION OLIMPIJA 16 7 9 -13 23 ZADAR 17 6 11 -177 23 KARPOŠ SOKOLI 17 5 12 -84 22 KRKA 17 5 12 -156 22 MORNAR 16 5 11 -12 21 MEGA LEKS 16 5 11 -59 21 FMP ŽELEZNIK 16 5 11 -63 21 MZT SKOPJE 17 4 13 -150 21

