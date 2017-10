Liga ABA: Petrol Olimpija - Budućnost 45:48 (polčas)

Budućnost vodilna ekipa v Ligi ABA

29. oktober 2017 ob 18:46,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 19:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije teden zaključujejo s tekmo v Ligi ABA. V 6. krogu je njihov nasprotnik v Hali Tivoli vodilna ekipa lige Budućnost.

"Budućnost je vodilna ekipa Lige ABA, istočasno pa tudi neporažena v EuroCupu. Igrajo izjemno agresivno obrambo in imajo širok kader ter rotirajo enajst igralcev. Priznati moramo, da smo v slabem stanju, tako, da so gostje favoriti, mi pa moramo stisniti zobe in dvigniti glave ter se boriti vseh štirideset minut. Verjeti moramo, da lahko presenetimo," je povedal pred tekmo trener ljubljanske ekipe Gašper Okorn.

LIGA ABA, 6. krog

Danes ob 19.00:

PETROL OLIMPIJA - BUDUĆNOST

-:- (23:26, 22:22, -:-, -:-)

IGOKEA - FMP ŽELEZNIK

75:65 (23:16, 17:17, 18:14, 17:18)

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MZT SKOPJE



Že odigrano:

MORNAR - ZADAR

80:70 (17:21, 18:12, 21:17, 24:20)



MEGA BEMAX - CEDEVITA

77:81 (14:17, 12:9, 30:15, 21:40)



CIBONA - PARTIZAN

74:90 (16:17, 17:26, 18:24, 23:23)

Lestvica: PARTIZAN 6 4 2 +34 10 CEDEVITA 6 4 2 +21 10 BUDUĆNOST 5 4 1 +31 9 FMP 6 3 3 +31 9 IGOKEA 6 3 3 -5 9 CIBONA 6 3 3 -8 9 MORNAR 6 3 3 -25 9 CRVENA ZVEZDA 5 3 2 +21 8 MEGA BEMAX 6 2 4 -15 8 PETROL OLIMPIJA 5 2 3 -12 7 MZT SKOPJE 5 2 3 -28 7 ZADAR 6 1 5 -45 7

D. S.