Liga ABA: Petrol Olimpija - Crvena zvezda (4. četrtina)

En poraz in ena zmaga za ljubljansko ekipo

8. oktober 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 3. krogu Lige ABA v dvorani Tivoli gostijo beograjsko Crveno zvezdo.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna si na tekmi proti favoritom iz Beograda želijo predvsem pokazati boljšo igro v obrambi.

"Crvena Zvezda je tudi v letošnji sezoni Lige ABA eden izmed favoritov za naslov. Odhajajo na prvo gostovanje v sezoni, mi pa si želimo popraviti slab vtis, predvsem v obrambi, ki smo ga pustili na tekmi v Zagrebu. V nedeljo si v Hali Tivoli želimo čim večje podpore gledalcev, z njihovo pomočjo s tribun bomo poskušali presenetiti favorizirane goste iz Beograda. Dejstvo je, da je Crvena Zvezda velik favorit, ampak naredili bomo vse, da pokažemo dobro predstavo in poskusimo presenetiti še neporaženo ekipo v Ligi ABA," je pred tekmo povedal Okorn.

Kapetan Olimpije izključen

Zvezda je povedla s 5:0, a nato je sledila prevlada zmajev. Njihova igra je bila odlična tako v obrambi kot v napadu, po prvi četrtini so imeli 11 točk naskoka (29:18). Razliko so še povišali po košu Radulovića (31:18). Za padec Olimpije je bila ključna druga minuta igre v 2. četrtini, ko so sodniki Gregorju Hrovatu dodelili najprej nešportno osebno napako, nato pa še tehnično, zaradi česar je moral zapustiti igrišče. Beograjčani so nižali zaostanek, ob koncu prvega polčasa pa so prišli tudi do vodstva (43:44).

Beograjčani so na polovici tretje četrtine vodili za sedem točk (49:56), ob koncu tega dela igre pa so prišli do najvišje prednosti na tekmi (53:62).

Ljubljančani so v 1. krogu Lige ABA premagali Igokeo v Stožicah 95:93, v drugem pa so izgubili proti Ciboni v Zagrebu 96:85.

LIGA ABA, 3. KROG

Danes ob 17.00, dvorana Tivoli:

PETROL OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA

-:- (29:18, 13:25, 16:21, -:-)



Ob 19.00:

CEDEVITA - IGOKEA

Ob 21.00:

BUDUĆNOST - CIBONA



Ponedeljek ob 18.00:

MZT SKOPJE - ZADAR



Že odigrano:

MEGA BEMAX - MORNAR

91:70 (19:12, 22:20, 21:19, 29:19)



PARTIZAN - FMP ŽELEZNIK

87:84 (28:20, 17:23, 22:17, 20:24)

D. S.