Liga ABA: Petrol Olimpija - Igokea

Partizan in Cibona poražena za uvod

2. oktober 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 2. oktober 2017 ob 21:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije se v uvodnem krogu Lige ABA merijo z Igokeo. Izbranci Gašperja Okorna želijo letos igrati pomembno vlogo tudi v Jadranski ligi.

Ljubljančani so osvojili tri domače lovorike v nizu - zmagali so v Pokalu Spar in državnem prvenstvu prejšnje sezone, v četrtek pa so osvojili tudi superpokal.

V prejšnji sezoni je Olimpija zasedla šele 11. mesto. V Laktaših je izgubila proti Igokei s 73:72, v Stožicah pa z 81:80. Od lanskih nosilcev igre sta ostala le branilec Vuk Radivojević in krilni center Danilo Šibalić, med okrepitvami trenerja Dragana Bajića izstopa ameriški organizator igre Desmond Washington.

Drugi krog bo na sporedu od torka do četrtka. Olimpija bo v četrtek gostovala v Zagrebu pri Ciboni.

1. krog, danes ob 21.00:

PETROL OLIMPIJA - IGOKEA

-:- (21:13, 18:22, -:-, -:-)

CEDEVITA - FMP ŽELEZNIK

74:67 (17:24, 22:13, 22:12, 13:18)



MZT SKOPJE - PARTIZAN

92:89 (26:25, 16:23, 21:19, 29:22)



BUDUĆNOST - ZADAR

87:85 (22:19, 22:19, 17:14, 26:33)



MEGA BEMAX - CIBONA

95:88 (31:22, 26:26, 23:19, 15:21)



CRVENA ZVEZDA - MORNAR

88:77 (19:12, 28:18, 23:20, 18:27)

