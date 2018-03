Liga ABA: Petrol Olimpija - Zadar

Zadnji krog Lige ABA

11. marec 2018 ob 20:52,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 22:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije se v zadnjem krogu Lige ABA, v kateri bodo nastopali tudi naslednje leto, merijo z Zadrom. Tekma se je začela ob 21. uri.

Ljubljančani, ki pred zadnjim krogom zasedajo sedmo mesto v omenjeni ligi, si želijo pokazati dobro predstavo pred domačimi navijači.

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: "Pred nami je še zadnja tekma v Ligi ABA v letošnji sezoni. Nasprotnik je neugodna ekipa Zadra. Sezono v Ligi ABA si želimo zaključiti z dobro predstavo v Stožicah. Zadru se bomo poskusili oddolžiti za visok poraz v prvem delu sezone. V vsakem primeru upamo, da bo dobra tekma in da se bomo pred svojimi gledalci uspešno poslovili od letošnje sezone v Ligi ABA."

Zmaji so si že pred časom zagotovili nastop v ligi tudi naslednje leto.

Olimpija je povedla s 6:1, a je Zadar hitro znižal zaostanek in iz minute v minuto višal vodstvo, v prvi četrtini je vodil že za deset točk (14:24). Zmaji so v nadaljevanju ujeli ritem in do odhoda na odmor so nasprotnike ujeli (39:41).

Devin Oliver je s trojko odprl tretjo četrtino (42:41). Razpoloženi Američan je pozneje še ukradel žogo nasprotnikom in zabil za +4 Olimpije (48:44). Domen Lorbek je s svojo prvo trojko povišal vodstvo (51:46), ki ni dolgo trajalo, saj je pet zaporednih točk dosegel Domagoj Vuković in gostje so spet povedli (51:53).

V zadnji četrtini so zmaji zaigrali agresivneje v obrambi, stopili so zaostanek, po košu in prostem metu Oliverja ter košu Igorja Tratnika so povedli za 4 (66:62). Gostje so uspeli izenačiti (66:66). Po štirih zaporednih točkah Jordana Morgana in uigrani akciji Gregorja Hrovata in Oliverja je Olimpija imela štiri točke naskoka (80:76).

LIGA ABA

22. KROG

Danes ob 21.00:

PETROL OLIMPIJA - ZADAR

-:- (21:27, 18:14, 17:19, -:-)

MORNAR - MZT SKOPJE

106:75 (29:13, 21:28, 29:17, 27:17)

CEDEVITA - PARTIZAN

85:75 (20:21, 18:18, 25:19, 22:17)



MEGA BEMAX - IGOKEA

99:87 (31:16, 19:26, 20:27, 29:18)

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - CIBONA

BUDUĆNOST - FMP

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 18 3 238 39 CEDEVITA 17 5 153 39 BUDUCNOST 16 5 179 37 MORNAR 14 8 35 36 PARTIZAN 11 11 43 33 ZADAR 10 11 -34 31 FMP 9 12 16 30 MEGA BEMAX 8 14 -9 30 PETROL OLIMPIJA 9 12 -60 30 IGOKEA 7 15 -94 29 CIBONA 7 14 -98 28 MZT SKOPJE 3 19 -369 25

D. S.