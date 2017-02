Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Trener Uniona Olimpije Gašper Okorn je svoje varovance popeljal do pokalnega naslova, zdaj pa ga čakajo tekme v Ligi ABA. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga ABA: Union Olimpija - Budućnost (4. četrtina)

Ob 21. uri: Igokea - Krka

22. februar 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 19. uri se je v Hali Tivoli začela tekma 23. kroga Lige ABA. Union Olimpija gosti Budućnost. Ob 21. uri se bo začela še tekma med Igokeo in Krko.

Ljubljančani gostijo tretjeuvrščeno ekipo jadranske lige, Črnogorci imajo po 22 odigranih krogih 38 točk, zmagala je 16 tekem, 6 jih je izgubila. Union Olimpija je trenutno deveta, na 22 tekmah je devetkrat zmagala, 13-krat je okusila grenkobo poraza.

"Po eni strani je zmaga v pokalu in štiri tekme v prejšnjem tednu velik fizični in psihološki napor. Nekoliko smo utrujeni, ampak po drugi strani smo postali še bolj samozavestni. To moramo izkoristiti in iti preko fizične utrujenosti. Ekipa je končno dojela, da samo trda obramba in ekipna igra v napadu prinaša rezultat. Na to se bomo zanesli tudi na tekmi z Budućnostjo v Hali Tivoli," je dejal pomočnik trenerja Luka Bassin.

Liga ABA, 23. krog

MORNAR - MEGA LEKS

81:89 (22:16, 22:28, 11:26, 26:19)

Danes ob 19.00:

UNION OLIMPIJA - BUDUĆNOST

-:- (23:19, 22:21, 19:22, -:-)

Ob 21.00:

IGOKEA - KRKA

Petek ob 18.00:

PARTIZAN - ZADAR

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 23 22 1 +419 45 CEDEVITA 23 17 6 +197 40 BUDUĆNOST 22 16 6 +146 38 PARTIZAN 22 16 6 +117 38 CIBONA 23 11 12 -4 34 FMP ŽELEZNIK 23 10 13 -42 33 IGOKEA 22 10 12 -83 32 KARPOŠ SOKOLI 23 9 14 -134 32 UNION OLIMPIJA 22 9 13 -53 31 MZT SKOPJE 23 8 15 -101 31 MEGA LEKS 22 8 14 -33 30 MORNAR 22 7 15 -23 29 KRKA 22 7 15 -196 29 ZADAR 22 7 15 -210 29

M. L.