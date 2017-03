Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Pri Unionu Olimpiji v zadnjem času blesti Nikola Janković. Foto: www.alesfevzer.com Pri Krki se je z 19 točkami in 11 skoki izkazal Žiga Dimec. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga ABA: Union Olimpija - Cedevita (2. četrtina)

Partizan v 3. četrtini zlomil Krko

5. marec 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 19:08

Beograd - MMC RTV SLO

V 25. krogu Lige ABA je Partizan v Beogradu premagal novomeško Krko (94:80). Union Olimpijo se v Hali Tivoli meri z zagrebško Cedevito.

Krka je bila enakovreden nasprotnik v prvem delu igre, 1. četrtino so zaključili z naskokom šestih točk, ki so jo ob začetku 2. četrtine še povišali (21:30). Partizan se je hitro približal, a je Krka vseeno uspela ohraniti minimalno prednost skoraj do konca 2. četrtine. V zadnji minuti so namreč Beograjčani uspeli prevzeti vodstvo.

Varovanci Simona Petrova so s slabo igro nadaljevali v 2. polčasu. Varovanci domačega stratega Aleksandra Džikića pa so nasprotno prikazali odlično igro, med 19. in 28. minuto so naredili delni izid 29:7, tako da je bil zmagovalec odločen že pred zadnjo četrtino.

Pri Krki se je z 19 točkami in 11 skoki izkazal Žiga Dimec. Pri Partizanu je 16 točk dosegel Stefan Pot.

Boj za obstanek

Novomeščani v zadnjem krogu prihodnji konec tedna niso odvisni le od sebe; za obstanek potrebujejo zmago doma proti Ciboni, hkrati pa mora Union Olimpija slaviti na gostovanju v Zadru. Seveda vse to ob predpostavki, da bo Zadar, ki ima zmago več od Dolenjcev, vendar slabši medsebojni izkupiček, izgubil tekmo 25. kroga v ponedeljek pri Karpoš Sokolih.

Okorn: Odigrati tako kot v pokalu

Union Olimpija pa se bo ob 19. uri v Hali Tivoli pomerila z drugouvrščeno ekipo Lige ABA, Cedevito.

"Cedevita ima poleg Crvene Zvezde v Ligi ABA najširši nabor igralcev. Imajo izjemno kvaliteto in predvsem veliko možnosti izbire. Ambicije Zagrebčanov so najvišje mogoče, kar dokazuje tudi pogled na lestvico Lige ABA, kjer trenutno zasedajo drugo mesto. Po Budućnosti v Halo Tivoli prihaja torej še eden izmed favoritov Lige ABA. Naša želja je, da pokažemo podobno predstavo kot proti črnogorski Budućnosti oziroma da odigramo na takšen način kot smo v finalu slovenskega pokala," je pred tekmo povedal trener Uniona Olimpije.

LIGA ABA

25. KROG

PARTIZAN - KRKA

94:80 (21:27, 25:17, 30:16, 18:20)

3.200; Pot 16, Vrabac 14, Ratkovica 12, Andrić 11, Birčević in Koprivica po 9, Marinković 8, Luković 7, Majstorović 5, Robinson 3; Dimec 19, Luković 17, Elliot 13, Elliot 13, Rebec in Curry po 11, Čebular 6, Kužnik 2, Rojc 1.

Prosti meti: 22/26; 13/27

Met za dve: 21/40; 20/37

Met za tri: 10/22; 9/27

Skoki: 30; 36

Ob 19.00:

UNION OLIMPIJA - CEDEVITA

-:- (29:20, -:-, -:-, -:-)



MORNAR - IGOKEA

83:76 (30:13, 24:19, 14:22, 15:22)

CIBONA - MEGA LEKS

88:100 (31:28, 19:25, 14:22, 24:25)



Ponedeljek ob 18.00:

BUDUĆNOST - MZT SKOPJE

KARPOŠ SOKOLI - ZADAR

Ob 21.00:

FMP ŽELEZNIK - CRVENA ZVEZDA

LESTVICA

CRVENA ZVEZDA 24 23 1 +440 47 PARTIZAN 25 19 6 +139 44 CEDEVITA 24 18 6 +201 42 BUDUĆNOST 24 17 7 +153 41 IGOKEA 25 12 13 -73 37 CIBONA 25 11 14 -17 36 MEGA LEKS 25 10 15 -20 35 MORNAR 25 9 16 -15 34 FMP ŽELEZNIK 24 10 14 -51 34 UNION OLIMPIJA 24 10 14 -72 34 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MZT SKOPJE 24 8 16 -105 32 ZADAR 24 8 16 -210 32 KRKA 25 7 18 -232 32

D. S.