Drama v Tivoliju - Cedevita premagala Olimpijo po podaljšku

Krka pred izpadom

5. marec 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 21:34

Beograd - MMC RTV SLO

V 25. krogu Lige ABA je Partizan premagal Krko (94:80). Novomeščani so v zelo slabem položaju, grozi jim izpad iz lige. Union Olimpija je v Tivoliju po podaljšku izgubila proti Cedeviti (92:94).

Olimpija je vodila skozi celotno srečanje, tudi z dvomestno razliko, ki jo je na koncu zapravila. Pri Zmajih je ponovno odlično igro prikazal visoki Nikola Janković (20 točk in 10 skokov), 18 jih je dodal Brandon Jefferson, 17 pa Gregor Hrovat.

Vodili že za 14 točk

V Ljubljani je gostovala najboljša strelska ekipa v ligi. Zmajev to ni prestrašilo, saj so silovito začeli tekmo, prvo četrtino so na krilih Devina Oliverja dobili za devet točk (29:20). 2. četrtino je s trojko odprl Mirko Mulalić in Ljubljančani so imeli že dvomestno prednost (32:22). Po štirih zaporednih točkah nekdanjega igralca Olimpije Mirze Begića se je razlika zmanjšala na le štiri točke (34:30). Košarkarji Cedevite so z nekaj uspešnimi meti v končnici tekme prišli do prvega vodstva (39:40).

A na Olimpijini strani je takoj zadel Janković, k temu je Jure Pelko dodal še trojko in Olimpija je spet povedla za štiri (44:40). S štirimi točkami naskoka je Olimpija odšla na polčas.

V 3. četrtini je Olimpija višala vodstvo, v 27. minuti je razlika znašala že 14 točk (64:50). A prednost so Zmaji ekspresno hitro izgubili. Cedevita je v zadnjih treh minutah naredila delni izid 13:0 in 3. četrtino končala z le točko zaostanka (64:63).

Slabo odigrana končnica

Na začetku zadnje odločilne četrtine je John Shurna zadel in po dolgem času povedel Cedevito v vodstvo (64:65). Sledil je strelski mrk na obeh straneh, po dveh in pol minutah igre pa je za Olimpijo zadel odlično razpoloženi Hrovat (67:65). Pri Olimpiji se je razigral še Jefferson, ki je dosegel naslednjih osem točk za svojo ekipo (75:67). Olimpija je tako še v drugo naredila razliko, a se je Cedevita znova uspela približati (75:73).

V zadnjo minuto je Olimpija po lepi akciji Oliverja krenila z minimalno prednostjo (81:80). 32,7 sekund pred koncem je Hrovat uspešno izvedel prosta meta (83:80), v naslednjem napadu pa je z osebno napako preprečil, da bi igralci Cedevite metali za tri točke. Babić je bil polovično uspešen (83:81). A igralci Olimpije so slabo izvajali avt, tako da so Cedeviti ponudili priložnost za še en napad. Miro Bilan je po podaji Luke Babića lepo polagal in 3 sekunde pred koncem je bil rezultat izenačen (83:83). Zadnji napad je Olimpija odigrala zelo slabo.

Delni izid 8:0 za Cedevito

V podaljških smo ponovno videli izenačeno igro. Povedla je Cedevita, a je Olimpija hitro prišla do štirih točk prednosti (89:85). Zagrebčani so z delnim izidom 8:0 minuto pred koncem prevzeli vodstvo (89:93). Janković je hitro dosegel koš (91:93), že v naslednjem napadu pa je storil nepotrebno osebno napako. 32,5 sekunde pred koncem je Babić uspešno izvedel en prosti met (91:94). Igralci Cedevite so nato ustavili Jankovića, ki je bil tako kot Babić pri izvajanju prostih metov le polovično uspešen (92:94). Olimpija je imela zadnji met za zmago, a je bil Pelko nenatančen.

Partizan v 3. četrtini zlomil Krko

Krka je bila enakovreden nasprotnik v prvem delu igre, 1. četrtino so zaključili z naskokom šestih točk, ki so jo ob začetku 2. četrtine še povišali (21:30). Partizan se je hitro približal, a je Krka vseeno uspela ohraniti minimalno prednost skoraj do konca 2. četrtine. V zadnji minuti so namreč Beograjčani uspeli prevzeti vodstvo.

Varovanci Simona Petrova so s slabo igro nadaljevali v 2. polčasu. Varovanci domačega stratega Aleksandra Džikića pa so nasprotno prikazali odlično igro, med 19. in 28. minuto so naredili delni izid 29:7, tako da je bil zmagovalec odločen že pred zadnjo četrtino.

Pri Krki se je z 19 točkami in 11 skoki izkazal Žiga Dimec. Pri Partizanu je 16 točk dosegel Stefan Pot.



Krka v zadnjem krogu prihodnji konec tedna ni odvisna le od sebe; za obstanek potrebuje zmago doma proti Ciboni (sobota ob 21. uri). Zadar, ki je izgubil obe tekmi proti Novomeščanom, pa mora v ponedeljek izgubiti proti Karpoš Sokolih in nato še naslednjo nedeljo proti Olimpiji doma.

LIGA ABA, 25. KROG

UNION OLIMPIJA - CEDEVITA

* 92:94 (29:20, 20:25, 15:18, 19:20)

* - po podaljšku

2.000; Janković 20, Jefferson 18, Hrovat 17, Oliver 16, Pelko 12, Milošević 4, Mulalić 3, Bubnić 2; Babić 18, Bilan 15, Krušlin 13, James 12, Shurna 10, Tomas 8, Musa, Katić, Arapović in Begić po 4, Žganec 2.

Prosti meti: 13/27; 13/19

Met za dve: 23/44; 27/44

Met za tri: 11/26; 9/26

Skoki: 34; 33

PARTIZAN - KRKA

94:80 (21:27, 25:17, 30:16, 18:20)

3.200; Pot 16, Vrabac 14, Ratkovica 12, Andrić 11, Birčević in Koprivica po 9, Marinković 8, Luković 7, Majstorović 5, Robinson 3; Dimec 19, Luković 17, Elliot 13, Elliot 13, Rebec in Curry po 11, Čebular 6, Kužnik 2, Rojc 1.



Prosti meti: 22/26; 13/27

Met za dve: 21/40; 20/37

Met za tri: 10/22; 9/27

Skoki: 30; 36

MORNAR - IGOKEA

83:76 (30:13, 24:19, 14:22, 15:22)

CIBONA - MEGA LEKS

88:100 (31:28, 19:25, 14:22, 24:25)



Ponedeljek ob 18.00:

BUDUĆNOST - MZT SKOPJE

KARPOŠ SOKOLI - ZADAR

Ob 21.00:

FMP ŽELEZNIK - CRVENA ZVEZDA

LESTVICA

CRVENA ZVEZDA 24 23 1 +440 47 CEDEVITA 25 19 6 +203 44 PARTIZAN 25 19 6 +139 44 BUDUĆNOST 24 17 7 +153 41 IGOKEA 25 12 13 -73 37 CIBONA 25 11 14 -17 36 MEGA LEKS 25 10 15 -20 35 UNION OLIMPIJA 25 10 15 -74 35 MORNAR 25 9 16 -15 34 FMP ŽELEZNIK 24 10 14 -51 34 KARPOŠ SOKOLI 24 9 15 -138 33 MZT SKOPJE 24 8 16 -105 32 ZADAR 24 8 16 -210 32 KRKA 25 7 18 -232 32

D. S.