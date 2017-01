Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Union Olimpija se v Hali Tivoli meri s Partizanom. Foto: BoBo Krka je vknjižila deseti zaporedni poraz v Ligi ABA. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga Aba: Union Olimpija - Partizan 38:33 (polčas)

Crvena zvezda zlahka do zmage nad Krko

15. januar 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 19:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 18. krogu Lige ABA edina slovenska nasprotnika čakata beograjski ekipi. Krka je morala v Beogradu priznati premoč Crveni zvezdi (79:62). Union Olimpija v Hali Tivoli gosti Partizan.

V Hali Tivoli se obeta prava košarkarska poslastica med Unionom Olimpijo in Partizanom, drugouvrščeno ekipo Lige ABA.

Kot je povedal Gašper Okorn, bo morala njegova ekipa odigrati eno najboljših tekem v sezoni, če želijo do točk: "Partizan je največje pozitivno presenečenje Lige ABA, saj je do tega trenutka dobil vse tekme, ki jih je bilo potrebno. Igrajo čvrsto obrambo, dobri so tudi v skoku. Partizan je dobro vodena ekipa."

Ekipo Partizana vodi nekdanji trener Uniona Olimpije in Krke Aleksandar Džikić.

Deseti zaporedni poraz Krke

Tekma zadnjeuvrščene in prvouvrščene ekipe je zasluženo pripadla Crveni zvezdi, ki še vedno ne pozna poraza v Ligi ABA.

Krka, ki je v Beograd prispela oslabljena - zaradi poškodbe oziroma bolezni sta manjkala Matic Rebec in Sandi Čebular, je tekmo odprla bolje (3:6), a je bila enakovreden nasprotnik le do 5. minute igre. Pri Crveni zvezdi so trojke zadeli trije košarkarji, beograjska ekipa je tako hitro prišla do dvomestne prednosti, ki jo je zadržala do konca 1. četrtine (24:14).

Na začetku drugega dela je Krka zaigrala agresivneje, po hitrih akcijah (koši Duška Buniča, Rona Curryja in Dominiqua Elliota) se je približala na pet točk zaostanka (26:21). Zvezda je odgovorila z delnim izidom 14:0 (40:21). Ob polčasu je rezultat znašal 45:28.

Tretjo četrtino sta obe ekipi odprli slabo, v petih minutah igre v tem delu igre je rezultat znašal 4:3, tretjo četrtino pa je Krka dobila za točko (13:14).

Crvena zvezda je v zadnji četrtini takoj stopila na plin, z agresivno obrambo so prišli do najvišje prednosti na tekmi (69:46), a na srečo Krke Crvena zvezda ni nadaljevala v tem ritmu. Krki je uspelo razliko do konca nekoliko znižati (79:62).

Liga ABA, 18. krog:

Ob 19.00:

UNION OLIMPIJA - PARTIZAN (v Tivoliju)

-:- (24:16, 14:17, -:-, -:-)

CRVENA ZVEZDA - KRKA

79:62 (24:14, 21:14, 13:14, 21:20)

4.000; Dangubić 13, Simonović 11, Wolters in Bjelica 9, Gudurić 8, Lazić in Mitrović 7, Thompson 6, Dobrić 4, Jenkins 3, Jović 2; Luković 20, Kastrati 9, Rojc 7, Dimec in Elliot 6, Curry 5, Kužnik 3, Ritlop, Bunić in Jukić 2.

CEDEVITA - MEGA LEKS

89:85 (18:24, 26:12, 19:28, 26:21)

Ob 21.00:

FMP ŽELEZNIK - MORNAR

MZT SKOPJE - ZADAR

92:65 (24:19, 23:19, 21:15, 24:12)

BUDUĆNOST - IGOKEA

75:60 (26:12, 19:17, 16:17, 14:14)

KARPOŠ SOKOLI - CIBONA

76:70 (15:17, 18:18, 21:17, 22:18)

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 18 18 0 +354 36 PARTIZAN 17 14 3 +109 31 CEDEVITA 18 13 5 +169 31 BUDUĆNOST 18 13 5 +106 31 CIBONA 18 11 7 +40 29 IGOKEA 18 9 9 -47 27 UNION OLIMPIJA 17 7 10 -36 24 KARPOŠ SOKOLI 18 6 12 -78 24 ZADAR 18 6 12 -204 24 MORNAR 17 6 11 +11 23 FMP ŽELEZNIK 17 6 11 -53 23 MEGA LEKS 18 5 13 -75 23 MZT SKOPJE 18 5 13 -123 23 KRKA 18 5 13 -173 23

D. S.