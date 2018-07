Bjelica za tri leta v Sacramento, Anthony se znova seli

21. julij 2018 ob 09:50

Sacramento - MMC RTV SLO

Nemanja Bjelica vendarle ostaja v Ligi NBA. Kariero bo nadaljeval pri Sacramentu, v Kaliforniji pa bo podpisal triletno pogodbo, s katero bo zaslužil 20,5 milijona dolarjev.

Potem ko se ni dogovoril za sodelovanje s Philadelphio, se je govorilo, da se bo odlični srbski košarkar vrnil v Evropo. Toda 30-letni in 208 centimetrov visoki krilni igralec je sprejel ponudbo slovitega rojaka Vladeta Divca, ki je glavni operativec Kingsov. V glavnem mestu Kalifornije bo Bjelica moči združil s še enim srbskim košarkarjem, Bogdanom Bogdanovićem, s katerim sta eno sezono igrala skupaj tudi pri Fenerbahčeju. Tedaj je bil Bjelica imenovan za MVP-ja Evrolige.

Na naboru Lige NBA ga je izbral Washington. Leta 2010 je bil številka 35, zamenjali pa so ga v Minnesoto, s katero je podpisal julija 2015. Tri leta je igral za Timberwolvese, kjer je v povprečju na parketu prebil skoraj 19 minut, dosegal pa dobrih šest točk na srečanje.

Anthony se znova seli

Oklahoma in Atlanta se bosta dogovorili za menjavo 34-letnega krilnega košarkarja Carmela Anthonyja. Iz Hawksov bosta k Thunderju odšla 24-letni nemški branilec Dennis Schröder, za katerega je bilo že nekaj časa jasno, da je njegova prihodnost v Georgii negotova, in 27-letni krilni center Mike Muscala. Schröder je v zadnji sezoni v povprečju dajal po 19 točk na tekmo.

Cilj Oklahome, ki bo v posel vključila še nabor prve runde drafta leta 2022, je, da se znebi visoke Anthonyjeve pogodbe. Tega bo Atlanta odslovila in postal bo prosti igralec. ESPN piše, da je blizu odhoda k Houstonu, čeprav naj bi bil zanimiv tudi Miamiju. V tej menjavi sodeluje še Philadelphia, ki bo Oklahomi poslala 23-letnega francoskega krilnega košarkarja Timotheja Luwawuja Cabarrota. V nasprotno smer bo šel Muscala, k Atlanti pa 24-letno krilo Justin Anderson.

Smart ostaja v Bostonu, Beasley k Lakersom

Marcus Smart je medtem podaljšal sodelovanje z Bostonom. 24-letni branilec bo za novo štiriletno pogodbo prejel 52 milijonov dolarjev. V zadnji sezoni je v povprečju dosegal dobrih deset točk na tekmo. Za Celticse igra od leta 2014, ko so ga na naboru izbrali kot šestega.

ESPN poroča, da se je za sodelovanje z Lakersi dogovoril Michael Beasley, ki v Los Angeles prihaja kot prosti igralec, z enoletno pogodbo pa bo zaslužil 3,5 milijona dolarjev. Beasley je z LeBronom Jamesom, ki je letos okrepil Lakerse, eno sezono odigral za Miami. 29-letni krilni košarkar je bil lani član New Yorka, za katerega je dosegal dobrih 13 točk na temo. Igral je še za Milwaukee, Houston, Phoenix in Minnesoto, vmes pa se je preizkusil na Kitajskem. Miami ga je leta 2008 na naboru izbral kot drugega. Jezernike so letos okrepili tudi Lance Stephenson, Rajon Rondo in JaVale McGee.

