Čančar na poletni ligi pozitivno presenetil vodstvo Denverja

MMC-jev pogovor z Vlatkom Čančarjem

19. julij 2018 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Obetavni slovenski košarkar Vlatko Čančar je letos prvič prišel v stik z Ligo NBA, saj je za Denver Nuggetse odigral poletno ligo v Las Vegasu.

Medtem ko Luka Dončić, ki je bil letos na naboru izbran kot tretji, za Dallas Maverickse ni nastopil, pa je Čančar dobil konkretno priložnost in se v dani minutaži tudi dobro predstavil morebitnim prihodnjim delodajalcem. Denver je namreč Koprčana lani izbral kot 49. Po devetih letih – zadnji je bil 45. izbor leta 2008 Goran Dragić – je bil tako znova izbran Slovenec, zdaj pa sta bila v dveh letih zaporedoma dva. V poletni ligi sicer vsako leto franšize preizkušajo svoje novince, mlade košarkarje, ki do zdaj niso dobili veliko priložnosti, in tudi druge nadarjene mladeniče, ki bi bili morda zanimivi za Ligo NBA.

Hvaležen Nuggetsom za dano priložnost

Pred dnevi se je v Las Vegasu tekmovanje končalo s slavjem Portland Trail Blazersov, najkoristnejši igralec pa je postal Josh Hart iz Los Angeles Lakersov. Denver je po dobrem začetku, ko je dobil prve tri tekme, klonil v izločilnih bojih, ko je bila prva ovira previsoka. Toronto Raptorsi so slavili s 85:72. "Hvaležen sem Denverju, da me je poklical in da sem se lahko preizkusil v poletni ligi. To je bila enkratna izkušnja, na koncu pa je bilo malce grenkega priokusa, saj smo turnir končali prej, kot smo načrtovali," je za MMC povedal Čančar, ki je prav na tej tekmi bil najmanj učinkovit, saj je v 18 minutah dosegel le tri točke.

Predtem je odlično izkoriščal svoje minute. Tudi v ameriški medijih so njegove igre ocenili pozitivno in ga pohvalili. V obrambi je tako ali tako zelo dober, napadu pa je bil racionalen in znova je potrdil, da je vsestranski košarkar. "Soigralci imajo zasluge za moje dobre predstave. Sem zadovoljen z igrami, ampak vedno se da bolje. Ta poraz je lekcija za naprej. Kot pravim, sem zadovoljen, ampak vedno je lahko bolje, predvsem pa mi je žal tega izpada proti Torontu," je dejal 21-letni in 205 centimetrov visoki Primorec, ki je na prvi tekmi proti Minnesota Timberwolvesom ob zmagi s 70:69 v 21 minutah prispeval 11 točk, dodal še štiri skoke in se izkazal s tremi ukradenimi žogami.

V trenerski ekipi Minnesote sta sodelovala tudi selektor reprezentance Rado Trifunović in njegov pomočnik ter nekdanji kapetan izbrane vrste Jaka Lakovič, s katerima so malce pokramljali po srečanju. Z Dončićem se v Nevadi nista srečala, sta pa bila, kot je povedal, ves čas v stikih. Čančar je bil sicer na zadnjih kvalifikacijskih tekmah, ko je Slovenija razočarala s porazoma proti Španiji in Črni gori, edini reprezentant, ki si za oba dvoboja zasluži pozitivni oceni. Proti Špancem je dal 17, proti Črnogorcem pa 15 točk, predvsem pa se je boril pod obročema, bil kot vedno korekten defenzivno, hkrati pa je imel zahtevno nalogo, saj je moral ob vseh odsotnostih igrati na položaju štiri in celo pet, sicer pa gre za krilnega košarkarja.

Ekipa Denverja težav z uigravanjem ni imela

Zatem je Denver z 82:69 ugnal Boston Celticse, nato pa še z 90:83 Milwaukee Buckse. Franšizi iz Massachusettsa je slovenski košarkar, ki iz sezone v sezono občutno napreduje, v 21 minutah dal devet točk, ob tem je ujel še šest odbitih žog, dve je ukradel, proti klubu iz Wisconsina pa je odigral 22 minut in v statistiko vpisal 13 točk ter po dve podaji, skoka in ukradeni žogi. Ekipe so v poletni ligi vendarle sestavljene iz vseh vetrov, a kot pravi Čančar, so se Nuggetsi hitro in dobro ujeli: "Res smo imeli dobro kemijo v ekipi. Sam sem se hitro vključil, tudi soigralci so mi od prvega dneva pomagali in lahko tudi rečem, da mi ta način igre ustreza. Res nismo imeli težav z uigravanjem. Bili smo prava ekipa in tudi vsi trenerji so opravili odlično delo. Imeli smo dobre treninge, obenem pa smo imeli tudi dovolj časa za počitek in regeneracijo."

"Poletna liga je velik dogodek. Tukaj si košarkarji skušajo zagotoviti pogodbo v Ligi NBA. Nekateri sicer mesto v ekipah že imajo zagotovljeno. Veliko je ljudi, ves čas skavti spremljajo vse. Opazujejo napredek posameznikov. Dobiš priložnost in jo moraš izkoristiti," je mladenič opisal dogajanje v poletni ligi in dodal: "Tu je res vse na vrhunski ravni, se je profesionalno urejeno. V ekipah ti močno olajšajo stvari in tvoja naloga je le, da si stoodstotno osredotočen na treninge in nato na tekme."

V naslednji sezoni bo še naprej igral v močnem španskem prvenstvu za Burgos, kamor je iz srbske Mege odšel marca in ekipi pomagal, da je obstala v ACB-ligi. Kot je lani med pripravami na EuroBasket, kjer je – predvsem v obrambi – odigral pomembno vlogo pri slovenskem pohodu do zlate medalje –, dejal v pogovoru za MMC, si želi v kratkem preizkusiti v Evroligi, nato pa je seveda želja tudi največji košarkarski oder – Liga NBA. "Vsak dan trdo delam, da bi nekoč dobil priložnost in zaigral v najmočnejši ligi na svetu," je pristavil. Prvi vtis je pustil dober, kar je tudi občutil: "V klubu so bili zadovoljni z mano, v bistvu sem jih prijetno presenetil. Predvsem so mi v tem času dali veliko nasvetov za naprej."

Tilen Jamnik