LeBron James je bil zelo natančen, zadel je osem od dvanajstih metov iz igre. S 27 točkami je bil prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Cleveland z razpoloženim Jamesom razbil Boston

Že ob polčasu 20 točk prednosti za gostitelje

20. maj 2018 ob 08:09

Cleveland - MMC RTV SLO

Cleveland je po dveh porazih v Bostonu na domačem terenu pokazal drug obraz in Celticse odpihnil s 116:86, s čimer je izid v zmagah v finalu Vzhodne konference Lige NBA znižal na 2:1.

LeBron James je bil s 27 točkami in 12 podajami prvi igralec obračuna. Kyle Korver je dodal 14 točk, Kevin Love 13 točk in 14 skokov. Ključ do zmage je bil v natančnem metu in dobljenem skoku. Cleveland je iz igre zadel 49 odstotkov metov, pri trojkah je bil celo polovično uspešen (17/34), pri čemer je James zadel vse tri poskuse. V skoku je bilo 45:34.

Že ob polčasu je bilo 61:41, v drugem delu pa se tekmecu ni uspelo približati na manj kot 19 točk.

Boston v zgodovini kluba v 37 primerih v končnici nikoli ni zapravil vodstva z 2:0 v zmagah, a če kdo, je prav Cleveland sposoben končati ta niz. Jamesu in soigralcem je preobrat uspel v letih 2007 (v konferenčnem finalu je Detroit vodil z 2:0 v zmagah, Cleveland pa je dobil naslednje štiri tekme) in 2016 (v velikem finalu je Golden State povedel z 2:0, a je Cleveland vseeno osvojil šampionski prstan).

