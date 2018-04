Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Dvoboj Austina Riversa in Paula Millsapa v Staples Centru v Los Angelesu. Foto: Reuters Dodaj v

Clippersi prvič po sedmih letih brez končnice

Končan zmagoviti niz Houstona v domači dvorani

8. april 2018 ob 08:47,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 10:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Ligi NBA so v noči na nedeljo iz boja za končnico izpadli Los Angeles Clippersi, ki so pred domačimi navijači doživeli poraz proti neposrednemu tekmecu Denverju (115:134). Clippersi so brez končnice prvič po sezoni 2010/11.



Pri Nuggetsih sta blestela Will Barton z 31 točkami ter Nikola Jokić s 23 točkami, 11 skoki in 11 podajami. To je bil deveti trojni dvojček Jokića v tej sezoni. Denver je zmagal petič zapored in je dve tekmi pred koncem rednega dela sezone izenačen z Minnesoto na osmem mestu na Zahodu. V medsebojnih dvobojih so boljši Timberwolvesi.

Do odločilne prednosti v Staples Centru so Nuggetsi prišli na začetku zadnje četrtine, ko so ušli na 101:119. Dobili so vse štiri četrtine.

Pomembne zmage Oklahome, San Antonia in New Orleansa

Na derbiju večera je Houston izgubil proti Oklahoma Cityju s 102:108. Rocketsi so bili v Toyota Centru poraženi prvič po nizu 20 zaporednih zmag. Odločilen je bil delni niz 11:0 za Oklahomo sredi zadnje četrtine. Russell Westbrook je zbral 24 točk, 10 podaj in 7 skokov, ukradel je tudi štiri žoge. 24 točk je v statistiko vpisal še Paul George, 22 jih je dodal Carmelo Anthony.

To je bila zelo pomembna zmaga za Oklahomo, ki se še bori za uvrstitev v končnico. Z zadnjih dveh tekem potrebuje še eno zmago. Ima enak izkupiček kot San Antonio, ki je s 116:105 premagal Portland (doma je slavil desetič zapored), in New Orleans, ki je v gosteh s 120:126 porazil Golden State. Ko so imeli Warriorsi pri izidu 119:121 priložnost za izenačenje, je pol minute pred koncem Rajon Rondo ukradel žogo Kevinu Durantu, odločilni koš pa je dosegel E'Twaun Moore.

Tekme 7. aprila:

LA CLIPPERS - DENVER 115:134

Williams 24, Wallace 18; Barton 31, Jokić 23, 11 skokov in 11 podaj.

HOUSTON - OKLAHOMA CITY 102:108

Harden 26, Paul 17, Tucker 16 in 10 skokov; Westbrook (10 podaj in 7 skokov) in George po 24, Anthony 22.

NEW YORK - MILWAUKEE 102:115

Jack 18, O'Quinn 15 in 16 skokov; Middleton in Bledsoe po 22.



CHICAGO - BROOKLYN 96:124

Kilpatrick 20, Portis 18; Acy 21, Crabbe 20.



GOLDEN STATE - NEW ORLEANS 120:126

Durant 41 in 10 skokov, Cook 21; Davis 34 in 12 skokov, Mirotić 28 (6/11 za tri), Holiday 25.



SAN ANTONIO - PORTLAND 116:105

Aldridge 28, Murray in Ginobili po 17; Lillard 33, Turner 18, McCollum 17.

Tekme 8. aprila:

CHARLOTTE - INDIANA

PHILADELPHIA - DALLAS



BOSTON - ATLANTA



MEMPHIS - DETROIT



TORONTO - ORLANDO



LA LAKERS - UTAH



PHOENIX - GOLDEN STATE

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 79 57 22 72,2 BOSTON CELTICS 79 54 25 68,4 PHILADELPHIA 76ERS 79 49 30 62,0 CLEVELAND CAVALIERS 80 49 31 61,3 INDIANA PACERS 80 47 33 58,8 MIAMI HEAT 80 43 37 53,7 MILWAUKEE BUCKS 80 43 37 53,7 WASHINGTON WIZARDS 80 42 38 52,5 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 79 38 41 48,1 CHARLOTTE HORNETS 80 35 45 43,8 NEW YORK KNICKS 80 28 52 35,0 BROOKLYN NETS 80 27 53 33,8 CHICAGO BULLS 80 27 53 33,8 ORLANDO MAGIC 79 24 55 30,4 ATLANTA HAWKS 80 23 57 28,7

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 80 64 16 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 80 57 23 71,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 80 48 32 60,0 UTAH JAZZ 79 46 33 58,2 NEW ORLEANS PELICANS 80 46 34 57,5 SAN ANTONIO SPURS 80 46 34 57,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 80 46 34 57,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 80 45 35 56,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 80 45 35 56,2 LOS ANGELES CLIPPERS 80 42 38 52,5 LOS ANGELES LAKERS 79 34 45 43,0 SACRAMENTO KINGS 80 26 54 32,5 DALLAS MAVERICKS 80 24 56 30,0 MEMPHIS GRIZZLIES 79 21 58 26,6 PHOENIX SUNS 80 20 60 25,0

M. R.