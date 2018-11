Dončić spreten v novi vlogi; Brown ga je s komolcem podrl na tla

25. november 2018 ob 06:25

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa so prvič po treh sezonah spet na polovični stopnji uspešnosti, za deveto zmago sezone so pred svojimi gledalci premagali Boston s 113:104.

Pri Dallasu je zaradi poškodbe manjkal Dennis Smith Jr., kar je pomenilo, da je Luka Dončić zaigral na mestu organizatorja igre. Uvodna četrtina je bila izjemno plodovita, saj je zadel vse tri mete za tri točke, podelil pa je še pet podaj.

V zrak poslal Irvinga

Ob eni od zadetih trojk je navdušil, ko je že končal z vodenjem, bil je slab meter za črto, ki označuje trojko. S finto je v zrak poslal Kyria Irvinga (19 točk) in nato mirno zadel trojko.

Brown se mu je nastavil

V dobre pol ure je dosegel 15 točk in osem podaj (s čimer je izenačil rekord kariere). Na začetku drugega polčasa je poskrbel za akcijo, ki je s svojim podaljškom najbolj odmevala. Najprej je ukradel žogo, z njo prodrl v napad, lepo našel centra DeAndreja Jordana, ki je silovito zabil. Dončić se je vračal v obrambo in z nasmehom gledal proti tribunam. Kar naenkrat se je znašel na tleh, na njegovi poti se je namreč vkopal Jaylen Brown, Dončić se je vanj zaletel in padel po tleh. Sodniki so si ogledali posnetek in Brownu dosodili tehnično napako. Enako kazen je dobil tudi Jordan, ker je po zabijanju nekaj časa obvisel na obroču.

Odločilno trojko zadel Barea

Dončić je igral do konca tekme, a ni imel več tako izstopajočih potez. Za Dallas sta največ točk dosegla Harrison Barnes in J. J. Barea (20), slednji je zadel odločilno trojko ob koncu tekme: "Jezen sem bil, ker sem nekaj trenutkov prej zgrešil met. Prvič se je zgodilo, da so me igralci dvignili v zrak in nesli čez celo igrišče. Ta hip se res zabavamo."

Sledita dve gostovanji

Mavsi bodo prihodnji teden dvakrat gostovali - v noči na četrtek pri Houstonu, na soboto pa spet pri LA Lakersih. Dallas je po slabem začetku sezone izjemno napredoval, saj za vodilnim Golden Statom zaostaja samo za tri zmage in pol.

Cleveland dobil zaporedni tekmi

Presenečenje večera je pripravil Cleveland, ki je pred svojimi gledalci presenetil Houston (117:108) in se prvič v sezoni veselil dveh zaporednih zmag. Novinec Collin Sexton je z 29 točkami postavil rekord kariere. Na drugi strani je bil še bolj razigran James Harden (40 točk), ki je gotovo pogrešal Chrisa Paula. Ta je zaradi dveh tekem v dveh večerih počival.

44 točk Duranta

Na vrh zahoda se je vrnil Golden State, ki je premagal Sacramento s 117:116. Rekord sezone je dosegel Kevin Durant (44 točk), odločilne točke pa je prispeval Klay Thompson (31), ki je v prodoru nekaj sekund pred koncem grdo zgrešil, a se dokopal do odbite žoge in jo spravil skozi obroč.

Liga NBA, tekme 24. novembra:

DALLAS - BOSTON 113:104

Barnes in Barea po 20, Dončić 15 (met iz igre: 5/11), 8 podaj, 3 ukradene žoge in blokada v 31 minutah, Matthews 15, Jordan 14 in 13 skokov; Tatum 21, Irving in Smart po 19.



CLEVELAND - HOUSTON 117:108

Sexton 29, Clarkson 20, Thompson 16 in 20 skokov; Harden 40 in 13 podaj, Gordon 28.



WASHINGTON - NEW ORLEANS 124:114

Porter 29, Wall 22, Beal in Rivers po 18; Randle 29 in 15 skokov, Mirotić 24, Moore 19.

MINNESOTA - CHICAGO 111:96

Towns 35 in 22 skokov, Rose 22, Šarić 19, Teague 18; LaVine 28, Parker 27.



OKLAHOMA CITY - DENVER 98:105

George 24 in 11 skokov, Schroder 18; Murray 22, Jokić in Lyles po 16.



MILWAUKEE - SAN ANTONIO 135:129

Antetokounmpo 34, 18 skokov in 8 podaj, Brogdon 23, Middleton 21, Bledsoe 20; DeRozan 34, Forbes 18, Bertans 17.



GOLDEN STATE - SACRAMENTO 117:116

Durant 44, 13 skokov in 7 podaj, Thompson 31; Hield 28, Bagley 20 in 17 skokov.

Vrhunci Luke Dončića proti Bostonu

Tekme 25. novembra:

LA LAKERS - ORLANDO

DETROIT - PHOENIX

ATLANTA - CHARLOTTE

BROOKLYN - PHILADELPHIA

TORONTO - MIAMI

MEMPHIS - NEW YORK

SACRAMENTO - UTAH

PORTLAND - LA CLIPPERS

Vzhod: TORONTO RAPTORS 20 16 4 80,0 MILWAUKEE BUCKS 19 14 5 73,7 PHILADELPHIA 76ERS 21 13 8 61,9 INDIANA PACERS 19 11 8 57,9 DETROIT PISTONS 16 9 7 56,2 BOSTON CELTICS 20 10 10 50,0 CHARLOTTE HORNETS 18 9 9 50,0 ORLANDO MAGIC 19 9 10 47,4 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 20 8 12 40,0 MIAMI HEAT 18 7 11 38,9 WASHINGTON WIZARDS 19 7 12 36,8 NEW YORK KNICKS 20 6 14 30,0 CHICAGO BULLS 20 5 15 25,0 CLEVELAND CAVALIERS 18 4 14 22,2 ATLANTA HAWKS 19 3 16 15,8 Zahod: GOLDEN STATE WARRIORS 21 14 7 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS 18 12 6 66,7 MEMPHIS GRIZZLIES 18 12 6 66,7 DENVER NUGGETS 20 13 7 65,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 19 12 7 63,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 19 12 7 63,2 LOS ANGELES LAKERS 18 11 7 61,1 SACRAMENTO KINGS 19 10 9 52,6 --------------------------------------- NEW ORLEANS PELICANS 20 10 10 50,0 DALLAS MAVERICKS 18 9 9 50,0 HOUSTON ROCKETS 18 9 9 50,0 SAN ANTONIO SPURS 19 9 10 47,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 20 9 11 45,0 UTAH JAZZ 19 8 11 42,1 PHOENIX SUNS 18 4 14 22,2

S. J.