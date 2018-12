Luka Dončić je iz igre metal 6/14. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Dve izstopajoči potezi Dončića v zadnji minuti

Dragić spet ni igral

5. december 2018 ob 06:18

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa nadaljujejo v zmagovitem ritmu, ob vrnitvi Luke Dončića so na svojem parketu premagali Portland s 111:102.

Slovenski najstnik je izpustil prvo tekmo v kratki karieri Lige NBA, tokrat je bil spet prvi strelec Mavsov, dosegel je 21 točk. Za dve izstopajoči potezi je poskrbel v zadnji minuti. Najprej se je Dennis Smith v napadu zapletel pod obročem, žogo je nekako le spravil do Dončića, ta je stopil korak nazaj in zadel odločilno trojko za vodstvo s 108:99.

Podal v maniri ameriškega nogometa

Dobrih 20 sekund kasneje je Dončić žogo dobil skoraj pod svojim obročem, nato pa v maniri najboljših podajlcev ameriškega nogometa žogo z lasersko natančnostjo poslal na drugo stran igrišča, kjer jo je ujel Smith in zabil.

Ob nagradi: "Še je prostor za napredek"

Luka Dončić je pred tekmo tudi uradno prejel priznanje za najboljšega novinca na zahodu za obdobje oktobra in novembra. V tem obdobju je dosegal po 18,5 točke, s čimer je bil najboljši strelec svoje ekipe, drugi med Mavsi pa je pri skokih in podajah. Ob manjši slovenstnosti je bil vesel, a z nogama trdno na tleh: "To mi pomeni veliko. To je dokaz, da dobro delam in sledim svojim ciljem. A še vedno je dovolj prostora za napredek."

Na zadnjih sedmih tekmah zmagali le enkrat

Dallas je na svojem parketu slavil osmič zapored, kar mu ni uspelo vse od sezone 2010/2011, ko je osvojil svoj edini naslov prvaka. Dobro jim je gre tudi v gosteh, saj je na zadnjih 11 tekmah slavil kar devetkrat in se presenetljivo prebil na mesta, ki vodijo v končnico. V drugačni smeri se premika Portland, ki je odlično začel (10-3), na zadnjih sedmih tekmah pa je zmagal le enkrat. Največ točk je dosegel Damian Lillard (33, od tega 25 v drugem polčasu).

Teksačane že v noči na četrtek čaka gostovanje pri New Orleansu, sledile pa bodo tri tekme na domačih tleh.

Liga NBA, tekme 4. decembra:

DALLAS - PORTLAND 111:102

Dončić 21 (met za 2: 4/10, met za 3: 2/4), 9 skokov in 3 podaje v 32 minutah, Matthews 17, Jordan 12 in 17 skokov; Lillard 33, McCollum 18.

Vrhunci Luke Dončića:

MIAMI - ORLANDO 90:105

Winslow 14, Olynyk 13, Dragić ni igral; Gordon 20 in 13 skokov, Vućević (10 skokov) in Ross po 19.

INDIANA - CHICAGO 96:90

Collison 23, Turner 18 in 11 skokov; Markkanen 21 in 10 skokv, Holiday 15.

PHOENIX - SACRAMENTO 105:120

Melton 21, Jackson in Ariza po 14; Hield 20, Fox 16.

UTAH - SAN ANTONIO 139:105

Mitchell 20, Gobert 18 in 10 skokov; Pöltl 20, Aldridge in DeRozan po 16.

Tekme 5. decembra:

CLEVELAND - GOLDEN STATE

ORLANDO - DENVER

ATLANTA - WASHINGTON

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY

TORONTO - PHILADELPHIA

MEMPHIS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - DETROIT

MINNESOTA - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - DALLAS

LA LAKERS - SAN ANTONIO

S. J.