Steph Curry je na drugi tekmi po vrnitvi zaradi poškodbe že v vrhunski formi: 30 točk v 29 minutah igre, pri čemer je v 1. četrtini sam z 18 točkami nadigral Atlanti, ki je v uvodnih 12 minutah zmogla vsega 17 točk. Foto: Reuters Najnovinec Vzhoda za oktober in november Trae Young je proti prvakom dosegel 20 točk, a tudi izgubil 7 žog. Foto: Reuters Klye Lowry je zgrešil trojko, da bi za Toronto izsilil podaljšek ob pisku sirene. Foto: Reuters Dodaj v

Golden State po šestih porazih končno zmagal v gosteh

V obračunu vodilnih moštev Vzhoda in Zahoda v Torontu slavje Denverja

4. december 2018 ob 07:55

Atlanta - MMC RTV SLO, STA

Stephen Curry, Kevin Durant in Klay Thompson so skupaj zbrali 85 točk za zmago branilca naslova Golden State, ki je pri Atlanti zmagal s 128:111 in po seriji šestih porazov vendarle okusil slast zmage v gosteh.

Curry je zbral 30 točk, Durant 28, Thompson pa 27. Curry je samo v prvi četrtini dosegel 18 točk, več kot celotno moštvo gostiteljev (17), in Warriors so ob polčasu vodili z 61:47 ter nato tudi s 24 točkami prednosti.

John Collins je bil prvi strelec Atlante s 24 točkami, tako ni imela nobenih možnosti za zmago. Trae Young, ki je tretji strelec med novinci lige s povprečjem na tekmo 15,6, je dodal 20 točk, vendar je izgubil sedem žog in zgrešil vseh pet metov za tri točke.

Young je je vse od letošnjega nabora tesno povezano z Lukom Dončićem, saj sta igralca med seboj izmenjala Atlanta in Dallas, sinoči je bil Dončić izbran za najnovinca Zahoda, medtem ko je Youngu pripadla mesečno priznanje Vzhoda.

Jokić odločil derbi vodilnih klubov lige

Na vrhu Vzhodne konference je sicer suvereno z 20 zmagami Toronto, ki tudi vodi na skupni lestvici Lige NBA. Raptors so sicer v derbiju ponedeljkovega večera s 103:106 doma klonil z Denver Nuggets, ki so na vrhu Zahodne konference. Igralec tekme je bil 23-letni Srb Nikola Jokić s svojim drugim trojnim dvojčkom v sezoni (23 točk, 15 podaj in 11 skokov) ter odločilnimi meti ob izteku igralnega časa. Klye Lowry je zgrešil trojko za podaljšek ob pisku sirene.

Tako kot Denver ima 16 zmag in sedem porazov na Zahodu tudi Los Angeles Clippers, ki je s 129:126 v gosteh premagal New Orleans . Tobias Harris (27 točk) je ključna prosta meta zadel 4,7 sekunde pred koncem. Takoj za Denverjem in Clippers je na Zahodu z zmago manj Oklahoma, ki je v Detroitu s 110:83 nadigrala Pistonse.

Tekme 3. decembra:

DETROIT - OKLAHOMA CITY 83:110

Griffin 20, Drummond 13; Adams 21 (7/8 iz igre), Westbrook 18, George 17 in 10 skokov, Grant 15.



ATLANTA - GOLDEN STATE 111:128

Collins 24 in 11 skokov, Young 20; Curry 30 (6/10 za tri), Durant 28, Thompson 27, Looney 14.



BROOKLYN - CLEVELAND 97:99

Russell 30, Dinwiddie 18; Clarkson 20 in 11 skokov, Thompson 19 in 14 skokov.



NEW YORK - WASHINGTON 107:110

Hardaway 20, Dotson 17; Beal 27, Oubre 21 (5/6 za tri), Morris in Wall (15 podaj) po 18.

TORONTO - DENVER 103:106

Leonard 27 in 8 skokov, Ibaka 15, Siakam 14; Jokić 23 (8/13 iz igre), 15 podaj in 11 skokov, Murray 21, Hernangomez in Beasley po 15.

MINNESOTA - HOUSTON 103:91

Towns 24 in 11 skokov, Wiggins 16, Gibson 15 in 11 skokov; Harden 29, Capela 24 (11/14 iz igre), Gordon 10.

Minnesota je drugi polčas dobila kar s 55:29.

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS 126:129

Randle 37 in 8 skokov, Holiday 32 in 14 podaj, Davis 23 in 12 skokov; Harris 27, Gallinari 24, Williams 20.

Vrhunci tekme Raptors - Nuggets 103:106





Tekme 4. decembra:

INDIANA - CHICAGO

MIAMI - ORLANDO

DALLAS - PORTLAND

PHOENIX - SACRAMENTO

UTAH - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 25 20 5 80,0 MILWAUKEE BUCKS 22 15 7 68,2 PHILADELPHIA 76ERS 25 17 8 68,0 DETROIT PISTONS 21 13 8 61,9 INDIANA PACERS 23 13 10 56,5 BOSTON CELTICS 23 13 10 56,5 CHARLOTTE HORNETS 23 11 12 47,8 ORLANDO MAGIC 23 11 12 47,8 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 24 10 14 41,7 MIAMI HEAT 22 9 13 40,9 BROOKLYN NETS 25 8 17 32,0 NEW YORK KNICKS 25 8 17 32,0 CLEVELAND CAVALIERS 23 5 18 21,7 CHICAGO BULLS 24 5 19 20,8 ATLANTA HAWKS 24 5 19 20,8 ZAHODNA KONFERENCA DENVER NUGGETS 23 16 7 69,6 LOS ANGELES CLIPPERS 23 16 7 69,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 22 15 7 68,2 GOLDEN STATE WARRIORS 25 16 9 64,0 LOS ANGELES LAKERS 23 14 9 60,9 MEMPHIS GRIZZLIES 22 13 9 59,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 23 13 10 56,5 DALLAS MAVERICKS 21 11 10 52,4 --------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 22 11 11 50,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 24 12 12 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 25 12 13 48,0 SAN ANTONIO SPURS 23 11 12 47,8 HOUSTON ROCKETS 23 11 12 47,8 UTAH JAZZ 24 11 13 45,8 PHOENIX SUNS 23 4 19 17,4

To. G.