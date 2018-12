Boston je dosegel prve tri koše na tekmi in ni niti enkrat zaostajal za New Yorkom. Foto: Reuters Še več kot gladka zmaga Utaha nad Houstonom je pozornosti pritegnila izključitev domačega centra Rudyja Goberta. Ta je po nedeljskem porazu z Miamijem ostro kritiziral sodnike, zaradi česar ga je Liga NBA kaznovala s 15 tisoč dolarji globe. Proti Rocketsom so Gobertu v prvih dveh minutah dosodili dva prekrška, nato je ob zamenjavi izgubil živce in podrl vodo na zapisnikarski mizi, zaradi česar je bil izključen po samo 2 minutah in 47 sekundah igre. Foto: Reuters Dodaj v

Kelti so se maščevali Newyorčanom za boleč poraz

Dragić odpotoval z Miamijem v Phoenix

7. december 2018 ob 07:12

Boston - MMC RTV SLO, STA

Boston je doma s 128:100 odpravil New York in se gostom maščeval za nedavni poraz, s katerim so Knicksi prekinili niz šestih zaporednih porazov.

Prvi junak Celticsov je bil Kyrie Irving, ki je dosegel 22 točk in osem podaj, preden je moral predčasno s parketa. Irving je moral z igrišča štiri minute pred koncem z bolečinami v rami, po koncu tekme pa je povit zapuščal dvorano. "Mislim, da je dobil le močan udarec. Po mojem mnenju ne gre za nič hujšega. A vseeno, počakajmo na zdravnika," je po tekmi dejal trener Brad Stevens.

Al Horford je k zmagi dodal 19 točk in 12 skokov, na parket se je po treh tekmah premora zaradi poškodbe vrnil tudi Jaylen Brown in zbral 21 točk. Jayson Tatum je za Kelte, ki so zmagali še četrtič zapored, dodal 17 točk. Tim Hardaway je za goste, ki so izgubili še četrto od zadnjih petih tekem, prispeval 22 točk.

Miami z Dragićem proti Phoenixu?

Na preostalih tekmah večera so Portland Trail Blazersi visoko s 108:86 premagali Phoenix Sunse nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova, Utah Jazz pa so s 118:91 ugnali Houston Rocketse.

V noči na soboto Miami začenja dolgo turnejo po Zahodu s šestimi postajami. Skupaj z moštvom je odpotoval tudi Goran Dragić, ki bo verjetno zaigral proti Phoenixu.

Tekme 6. decembra:

BOSTON - NEW YORK 128:100

Irving 22 (9/15 iz igre) in 8 podaj, Brown 21, Horford 19 in 12 skokov, Tatum 17; Hardaway 22 (6/13 za tri), Mudiay 17, Kanter 14 in 11 skokov, Vonleh 12 in 10 skokov.



PORTLAND - PHOENIX 108:86

Lillard 25 in 8 podaj, Layman 24, Collins 10; Daniels 15, Jackson 14.



UTAH - HOUSTON 118:91

Favors 26 in 10 skokov, Ingles 18, Exum 15, Rubio 13, Crowder 12; Harden 15, Carter-Williams 13.

Tekme 7. decembra:

CHARLOTTE - DENVER

DETROIT - PHILADELPHIA



ORLANDO - INIDANA

BROOKLYN - TORONTO



CLEVELAND - SACRAMENTO

CHICAGO - OKLAHOMA CITY



NEW ORLEANS - MEMPHIS

SAN ANTONIO - LA LAKERS



PHOENIX - MIAMI

MILWAUKEE - GOLDEN STATE

