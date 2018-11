James Harden je blestel, a v ključnih trenutkih podaljška mu je vlogo odločilnega moža speljal John Wall, ki je prinesel Washingtonu osmo zmago sezone. Foto: AP Ryan Arcidiacono je za Chicago zadel dve trojki v zadnjih dveh minutah, zgrešil pa met izza črte za zmago pol sekunde pred koncem, ko bi lahko Biki premagali San Antonio. Foto: Reuters Dodaj v

Ko tudi 54 točk Hardna ni dovolj za zmago Raket

Durant z 49 točkami poskrbel za zmagoviti preobrat prvakov

27. november 2018 ob 08:12

Washington - MMC RTV SLO

V Washingtonu je James Harden odigral tekmo sezone, a 54 točkam bil le tragični junak, saj so domači Wizardsi v podaljšku slavili s 135:131. Pri Washingtonu je sicer blestel John Wall s 36 točkami, šest od tega jih je dal v podaljšku.

Harden, prvi strelec Lige NBA, je 54 točkam dodal še 13 asistenc, izkazal se je tudi Eric Gordon, ki je prav tako prikazal strelsko najbolj učinkovito predstavo v sezoni s 36 točkami, a so Rocketsi še vedno parket ob koncu podaljška zapustili sklonjenih glav. Pri Washingtonu je bil ob Wallu, ki je dodal še 11 asistenc, v ospredju še Bradley Beal, ki je drugič v tej sezoni vpisal 32 točk.

Houston, za katerega zaradi bolečin v nogi ni igral zvezdnik Chris Paul, bo v noči na četrtek gostil teksaški derbi, ko bo zaigral proti Dallas Mavericks s slovenskim najstnikom Luko Dončićem.

Po zmagi še napoved skorajšnje vrnitev Curryja

Prvak Golden State je na domačem parketu odpravil Orlando s 116:110. Za najboljšo predstavo je poskrbel Kevin Durant, ki je bil z 49 točkami uganka za košarkarje s Floride. Durant je prispeval ključne točke v izdihljajih tekme za preobrat izida ter zmago Bojevnikov. Branilcem naslova se po zadnjih zapletih in porazih obeta sicer velika okrepitev - vrata se prvi superzvezdnik Steph Curry, ki bo v torek prvič po poškodbi dimelj opravil celotni trening z moštvom.

Drugouvrščena zasedba Vzhodne konference Milwaukee je pokleknila v Charlottu. Sršeni so pokazali zelo kolektivno predstavo, najbolj učinkovita pa sta bila Jeremy Lamb in Kemba Walker, ki sta dosegla po 21 točk.

V noči na sredo bo Miami gostil Atlanto. Organizator igre floridske ekipe Goran Dragić na zadnjih tekmah zaradi poškodbe kolena ni igral, medtem ko bo v noči na četrtek na sporedu veliki teksaški derbi. V Toyota Centru se bosta pomerila domači Houston in Dallas

Tekme 26. novembra:

WASHINGTON - HOUSTON 135:131 - po podaljšku

Wall 36 (13/23 iz igre) in 11 podaj, Beal 32 (12/18 iz igre, 4/8 tri), Morris 22 in 10 skokov; Harden 54 (17/32 iz igre, 7/15 za tri), 13 podaj, 8 skokov in 11 izgubljenih žog v 47 minutah, Gordon 36 (8/16 za tri).

CHARLOTTE - MILWAUKEE 110:107

Walker in Lamb po 21, Williams 16 (4/6 za tri), Parker 15; Antetokounmpo 20, 13 skokov in 9 podaj, Bledsoe 17.



CLEVELAND - MINNESOTA 95:102

Korver 22 (6/9 za tri), Hood 20,

Thompson 16 in 11 skokov; Covington 24, Towns 21 in 10 skokov, Teague 13.

CHICAGO - SAN ANTONIO 107:108

LaVine 28, Arcidiacono 22; DeRozan 21, Aldridge 20.

NEW ORLEANS - BOSTON 107:124

Davis 27 in 16 skokov, Mirotić 25 (6/11 za tri); Irving 26 in 10 podaj, Tatum in Horford po 20, Morris 19 in 11 skokov.

UTAH - INDIANA 88:121

Favors 13, Gobert 12; McDermott 21, Turner 16, Bogdanović 15.

GOLDEN STATE - ORLANDO 116:110

Durant 49 (16/33 iz igre), Thompson 29; Vučević 30, Ross 28.

Tekme 27. novembra:

MIAMI - ATLANTA



DETROIT - NEW YORK



MEMPHIS - TORONTO



DENVER - LA LAKERS



PHOENIX - INDIANA

VZHOD TORONTO RAPTORS 21 17 4 81,0 MILWAUKEE BUCKS 20 14 6 70,0 PHILADELPHIA 76ERS 22 14 8 63,6 INDIANA PACERS 20 12 8 60,0 DETROIT PISTONS 17 10 7 58,8 BOSTON CELTICS 21 11 10 52,4 CHARLOTTE HORNETS 20 10 10 50,0 ORLANDO MAGIC 21 10 11 47,6 --------------------------------------- WASHINGTON WIZARDS 20 8 12 40,0 BROOKLYN NETS 21 8 13 38,1 MIAMI HEAT 19 7 12 36,8 NEW YORK KNICKS 21 7 14 33,3 CHICAGO BULLS 21 5 16 23,8 CLEVELAND CAVALIERS 19 4 15 21,1 ATLANTA HAWKS 20 4 16 20,0 ZAHOD LOS ANGELES CLIPPERS 19 13 6 68,4 GOLDEN STATE WARRIORS 22 15 7 68,2 DENVER NUGGETS 20 13 7 65,0 MEMPHIS GRIZZLIES 19 12 7 63,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 19 12 7 63,2 PORTLAND TRAIL BLAZERS 20 12 8 60,0 LOS ANGELES LAKERS 19 11 8 57,9 SACRAMENTO KINGS 20 10 10 50,0 --------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 20 10 10 50,0 DALLAS MAVERICKS 18 9 9 50,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 21 10 11 47,6 NEW ORLEANS PELICANS 21 10 11 47,6 HOUSTON ROCKETS 19 9 10 47,4 UTAH JAZZ 21 9 12 42,9 PHOENIX SUNS 19 4 15 21,1

