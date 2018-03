Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Julius Randle (23 točk in 11 skokov) je bil najbolj razpoložen posameznik Los Angeles Lakersov v Detroitu. Foto: Reuters Bili smo enakovreden tekmec, bili smo tudi v igri za zmago. To je vse, kar lahko zahtevam od svojih varovancev. Žal nam je tudi tokrat malce zmanjkalo. Luke Walton, glavni trener Los Angeles Lakers Lonzo Ball je bil le dva skoka oddaljen od trojnega dvojčka (15 točk, 11 podaj in 8 skokov). Foto: Reuters Jayson Tatum je bil s 23 točkami najboljši strelec Bostona v Phoenixu. Zdesetkani Celticsi kljub številnim poškodbam še vedno dosegajo pomembne zmage na gostovanjih. Foto: Reuters New York Knicksi so po podaljšku v gosteh klonili pred Charlottom. Trey Burke (z 42 točkami najboljši igralec tekme) po zadnji sireni ni mogel skriti razočaranja. Foto: Reuters Dodaj v

Lakersi petič zapored ostali brez končnice

Boston zmagal v Phoenixu

27. marec 2018 ob 07:35

Detroit - MMC RTV SLO

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so v noči na torek izgubili na gostovanju pri Detroitu. Pistonsi so bili boljši s 112:106, kar pomeni, da Kalifornijci znova ostajajo brez končnice v Ligi NBA.

"Bili smo enakovreden tekmec, bili smo tudi v igri za zmago. To je vse, kar lahko zahtevam od svojih varovancev. Žal nam je tudi tokrat malce zmanjkalo," je po tekmi dejal glavni trener Lakersov Luke Walton.

Pri gostih sta blestela predvsem Julius Randle (23 točk in 11 skokov), ki je na parketu dobil dvoboj z nekdanjim članom Clippersov Blakom Griffinom, in Kyle Kuzma, ki je zbral 20 točk in 11 skokov.

Lakersi klecnili po delnem izidu 10:0

Lakersi so se dobro upirali gostiteljem, ki še vedno lovijo letošnjo končnico. Prva četrtina tekme je bila precej izenačena, v drugi so košarkarji iz mesta angelov prevzeli pobudo in si po zabijanju Kuzme priigrali tudi dvoštevilčno prednost (32:42). Toda Detroit se je počasi, a vztrajno vračal, v uvodnih minutah tretje četrtine je izid trikrat izenačil, znova je povedel po dveh zaporednih trojkah, ki sta jih zadela Anthony Tolliver in Reggie Jackson (65:64). Lakersi so zadnjič vodili slabo minuto in pol pred koncem tretje četrtine, ko je žogo skozi obroč položil Randle (74:76), nato je gostiteljem uspel delni izid 10:0, po katerem se Waltonova ekipa ni več pobrala.

Jackson je bil najboljši posameznik domače ekipe, dosegel je 20 točk, Reggie Bullock jih je k zmagi prispeval 16. Po 15 so jih dosegli Griffin, Andre Drummond (18 skokov) in Tolliver.

Liga NBA, tekme 26. marca:

DETROIT - LA LAKERS 112:106

Jackson 20, Bullock 16, Drummond (18 skokov) Tolliver in Griffin po 15; Randle 23 in 11 skokov, Kuzma 20 in 11 skokov, Ball 16, 11 podaj in 8 skokov.



PHILADELPHIA - DENVER 123:104

Embiid (13 skokov) in Šarić po 20, Redick 19 (4/6 za tri), Covington 18 ... Fultz 10 in 8 podaj, Simmons 7, 13 skokov in 11 podaj; Barton 25 (5/8 za tri), Murray 17.

CHARLOTTE - NEW YORK * 137:128

Walker 31, Howard 23 in 13 skokov; Burke 42 (19/31 iz igre, 3/9 za tri) in 12 podaj, Beasley 27.

* - po podaljšku



MINNESOTA - MEMPHIS 93:101

Teague 25, Gibson in Wiggins po 18, Towns 15 in 12 skokov; Selden 23 (4/6 za tri), M. Gasol 20 (4/7 za tri) in 10 skokov.



PHOENIX - BOSTON 94:102

Jackson 23, Ulis 19, Daniels 18 (6/14 za tri); Tatum 23 (10/18 iz igre), Morris 20, Horford 19 (3/4 za tri), 9 skokov in 7 podaj.

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 74 54 20 73,0 BOSTON CELTICS 74 51 23 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 73 44 29 60,3 PHILADELPHIA 76ERS 73 43 30 58,9 INDIANA PACERS 74 43 31 58,1 WASHINGTON WIZARDS 73 40 33 54,8 MILWAUKEE BUCKS 73 39 34 53,4 MIAMI HEAT 74 39 35 52,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 74 34 40 45,9 CHARLOTTE HORNETS 75 34 41 45,3 NEW YORK KNICKS 75 27 48 36,0 CHICAGO BULLS 73 24 49 32,9 BROOKLYN NETS 74 23 51 31,1 ORLANDO MAGIC 73 22 51 30,1 ATLANTA HAWKS 74 21 53 28,4

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 74 60 14 81,1 GOLDEN STATE WARRIORS 73 54 19 74,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 73 45 28 61,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 75 44 31 58,7 NEW ORLEANS PELICANS 74 43 31 58,1 SAN ANTONIO SPURS 74 43 31 58,1 UTAH JAZZ 74 42 32 56,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 75 42 33 56,0 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 74 40 34 54,1 LOS ANGELES CLIPPERS 73 39 34 53,4 LOS ANGELES LAKERS 73 32 41 43,8 SACRAMENTO KINGS 74 24 50 32,4 DALLAS MAVERICKS 73 22 51 30,1 MEMPHIS GRIZZLIES 74 20 54 27,0 PHOENIX SUNS 75 19 56 25,3

Mitja Lisjak