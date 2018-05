LeBron James ostaja gospodar Toronta

Boston izbrisal zaostanek -22

4. maj 2018 ob 07:09

New York - MMC RTV SLO

Cleveland ostaja trn v peti Toronta, Cavsi so še drugič v gosteh premagali Raptorse (128:110) in v seriji povedli z 2:0.

Kluba sta se srečala v zadnjih dveh končnicah, leta 2016 je Cleveland konferenčni finale dobil s 4:2, LeBron James je v povprečju dosegel po 26 točk. Še bolj enostransko je bilo lani v polfinalu, ko so Cavsi pometli s Torontom, James pa je povprečje dvignil kar na 36 točk.

Lue je opozarjal pravilno

Toronto je ravno s tem namenom - v končnici ugnati Cleveland - precej spremenil igralski kader in taktiko, a razplet ostaja podoben. Prvo tekmo letošnje serije je izgubil s precej smole (Cleveland v rednem delu ni vodil niti enkrat, gostitelji so zgrešili zadnjih 11 metov v zadnji četrtini). Trener Clevelanda Tyronn Lue je bil po tekmi miren in je opozarjal na vpliv Jamesa, ki je imel za svoje standarde slab večer: "Brez skrbi, ne bo vsak dan metal tako skromno (12/30)."

15 točk v tretji četrtini

Trenerjeva napoved se je uresničila. Če je na prvi tekmi za 26 točk potreboval 30 metov (40-odstotna natančnost), je tokrat za 43 točk potreboval 28 metov iz igre (19/28, 68%). Gostitelji so na odmor odšli z majhno prednostjo (63:61), odločilna pa je bila tretja četrtina, ki so jo Cavsi dobili s 37:24. V tem delu igre je James ob metu 7/10 dosegel 15 točk. Spet je bil blizu trojnemu dvojčku, saj je podelil 14 podaj, ujel pa je še osem odbitih žog. Bil je izjemno previden, saj je izgubil le eno žogo.

Love blizu osebnemu rekordu

Najboljši košarkar te generacije je po tekmi izpostavil Kevina Lova: "Fantastično ga je bilo danes opazovati, prikazal je res odlično igro." Love se v letošnji končnici nikakor ni znašel, tokrat pa je dosegel kar 31 točk in le za točko zaostal za osebnim rekordom v končnici.

Prvič zaporedna poraza v sezoni

Na drugi strani sta mejo 20 točk presegla DeMar DeRozan (24) in Kyle Lowry (21), a sta bila nemočna v tretji četrtini, ko se je LeBronov vlak odpeljal v neulovljivo prednost. Toronto je sploh prvič v sezoni dvakrat zapored izgubil pred svojimi gledalci. Zadnjič se mu je to pripetilo lani v končnici - prav proti Clevelandu.

Boston zaostajal že za 22 točk

Na pol poti do konferenčnega finala je tudi Boston, ki je ugnal Philadelphio s 108:103. Gostje so sredi druge četrtine že vodili z 48:26, a so Kelti zaostanek hitro izničili. Novinec Jayson Tatum je za zmagovalce dosegel 21 točk, med njima tudi ključna prosta meta ob koncu tekme. Terry Rozier je bil blizu trojnemu dvojčku (20 točk, 9 podaj in 7 skokov).

Zgodovina je zgovorna

Kelti so v letošnji končnici dobili vseh šest tekem pred svojimi gledalci. Hrabri jih tudi zgodovina, nikoli namreč še niso zapravili vodstva v seriji z 2:0. "Trener nas je motiviral, da bo slavila tista ekipa, ki je trša, ki si bolj želi zmage. Na začetku tekme so bili oni brez dvoma boljši, a smo se pobrali in pokazali svojo željo," je po tekmi razpredal Rozier.

Simmons ni imel svojega večera

Pri Philadelphii je kar trojica dosegla vsaj 20 točk (J. J. Redick 23, Robert Covington 22 in Joel Embiid 20), a se je poznal primanjkljaj novinca Bena Simmonsa, ki je zgrešil vse štiri mete iz igre in dosegel le točko. "Očitno preveč premišljujem. Imel sem slabo tekmo in to v neprimernem trenutku," se je kesal Simmons.

Liga NBA, končnica, polfinale, vzhod:

TORONTO (1) - CLEVELAND (4) 0:2

110:128 (29:26, 34:35, 24:37, 23:30)

DeRozan 24, Lowry 21 (7/10 iz igre, 3/6 za tri), Valančiunas 16 in 12 skokov, VanVleet 14 (4/7 za tri); James 43 (19/28 iz igre, 1/3 za tri), 14 podaj in 8 skokov v 41 minutah, Love 31 in 11 skokov, Smith 15, Green 14, Hill 13.

BOSTON (2) - PHILADELPHIA (3) 2:0

108:103 (22:31, 29:25, 28:19, 29:28)

Tatum 21, Rozier 20, Smart 19, Horford 13 in 12 skokov, Brown 13, Morris 11; Redick 23 (5/9 za tri), Covington 22, Embiid 20 in 14 skokov, Šarić 14.

Zahod, petek:

UTAH (5) - HOUSTON (1) 1:1

NEW ORLEANS (6) - GOLDEN STATE (2) 0:2

V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Slavko Jerič