Luka ni navaden 19-letnik: "Če boš zadeval v Evropi, boš tudi v NBA"

Najpomembneje, da vanj verjame ekipa

9. december 2018 ob 16:38

Dallas - MMC RTV SLO

"To je bilo nekaj posebnega. Je neustrašen in sposoben prevzeti odgovornost. Tega ne vidite vsak dan," je po novem presežku Luke Dončića povedal Rick Carlisle.

"Te tri oziroma štiri minute ob koncu so bile edinstvene. Dokler ura tiktaka, imamo čas, da nekaj naredimo. Imamo čas za nekaj akcij. Tak je Lukov pristop in uspelo mu je nekaj posebnega," je dodal trener Dallasa, ko je opisal predstavo Dončića. 19-letni Ljubljančan je namreč na teksaškem obračunu proti lani prvi ekipi rednega dela, Houstonu, prevesil tehtnico v korist Mavsov (107:104), ki so devetič zapored slavili na domačem terenu.

Tekme ni konec, dokler se ne sliši sirena

S svojimi predstavami je Dončić že zdavnaj utišal kritike, ki so pred njegovim prihodom v NBA dvomili o njem. S takšno popotnico vendarle v najmočnejšo ligo na svetu ni prišel še noben evropski košarkar. Luka je kot najmlajši do zdaj postal tako MVP rednega dela kot Final Foura Evrolige, na katerem je Real Madrid vodil do desetega evropskega naslova. Dokazal je, da je evropski oder prerasel in je pripravljen na največjega – NBA. Zdaj v svojem slogu zgodbo o uspehu le nadaljuje.

Če predstave iz Evrope za marsikoga v ZDA niso bile dovolj, je Dončić svoje razkošno znanje in neverjeten potencial pokazal še na ameriškem parketu. "Luka ima nenavadno ozadje. V Evropi je odigral veliko število težkih tekem s tamkajšnjimi profesionalci. Naučil se je, da tekme ni konec, dokler se ne sliši sirena. To je lep primer prednosti, ki jo imajo nekateri mednarodni igralci. Večina igralcev, ki pride v NBA, nima za sabo odigranih toliko minut v odločilnih trenutkih, kot jih ima on," je povedal Carlisle.

Luka Dončić je šele četrti igralec, ki mu je letos v Ligi NBA uspela serija 11:0. Preostali so Steph Curry, James Harden in Lou Williams. (Via @EliasSports). — Športni SOS (@SportniSOS) December 9, 2018



Dončić do zadnjih minut dvoboja ni imel najboljše tekme. Ko so bile do konca še tri minute, je bil slovenski košarkar pri desetih točkah ob skromnem metu (3/9 za dve, 0/4 za tri). Nato pa se je začel njegov pohod. Rakete so vodile s 102:94, ko je Luka sam ostal v kotu in zadel izza črte. Po zadeti prvi trojki je začel svoj šov. Najprej je poskrbel za prevzemanje in nase potegnil švicarskega centra Clinta Capelo, prek katerega je z zdaj že zanj značilnim "step back" metom zadel za tri in Dallas približal na -2. Na drugi strani se je roka zatresla lanskemu MVP-ju in trenutno prvemu strelcu lige Jamesu Hardnu ter enemu najboljših organizatorjev igre zadnjih let Chrisu Paulu, Luka pa je nadaljeval v svojem ritmu in ob čvrstem P. J. Tuckerju prodrl ter s "floaterjem" izid izenačil.

Po še eni zgrešeni trojki Hardna je Dončić znova poskrbel, da se je iz oči v oči znašel s Capelo. Ponovno korak nazaj in vnovič je bil uspešen za tri. Dallas se je z Lukovo serijo 11:0 iz skoraj izgubljenega položaja vrnil v igro in povedel. Zadnji novinec, ki je dosegel takšno serijo, je bil leta 2012 Kyrie Irving, ki je tedaj dosegel 12 točk v nizu. V naslednjem napadu je Dončić nase potegnil dva igralca in poskrbel za višek domačih košarkarjev, po podaji DeAndreja Jordana pa je za končnih 107:104 položil Jalen Brunson. Z 21 točkami je bil Dončić na koncu znova prvi strelec svojega moštva.

Najpomembneje, da vanj verjame ekipa

"Nisem igral dobro. Res ne, ampak sem ostal samozavesten in na koncu je steklo," je v svojem slogu na kratko o tekmi povedal Dončić, ki je izvrstne akcije v končnici opisal le kot "nekaj dobrih metov, in to je to". Luka je navduševal že v Evroligi, kjer je na parketu poveljeval eni najboljših ekip stare celine, v kateri so bili izkušeni košarkarji, ki so osvajali tako klubske kot reprezentančne lovorike. V odločilnih trenutkih pa je v večini primerov odgovornost prevzemal najstnik iz Slovenije: "To je le košarka. Če boš zadel take mete v Evropi, jih boš zadel tudi tu. Gre za samozaupanje. S takimi potezami pridobivam samozavest. Vse bolj verjamem vase, še posebej pa me veseli, da ekipa verjame vame."

Ne le, da se je uveljavil v najmočnejši ligi na svetu, Luka je postal glavni nosilec igre Dallasa, ki je po slabšem začetku ujel pravi ritem in je po devetih domačih zmagah zapored na močnem Zahodu že osmi. "To je bilo noro. Nisem si mislil, da mu bo uspelo, a to smo pri njem že videli. Vse se je zgodilo že tako hitro. Bilo je neverjetno. Ko igra tako, smo res močni. Vodil nas je ob končnici tekme, zadel te težke in izjemno pomembne mete, ki jih marsikdo ne bi vrgel. Takšnega potrebujemo," je bil poln hvale na Lukov račun Jordan, ki je gospodaril pod obročema z 20 skoki. Ob tem je dodal še 12 točk. Dončić je navdušil tudi branilca Devina Harrisa: "Luka ni navaden 19-letnik. Recimo tako. Razmišlja o naslednji akciji in se ne ozira, kaj se je pred tem zgodilo na tekmi. Ima pravo mentaliteto. Na način, kako smo igrali, in na splošno v našem poklicu moraš imeti to hitro amnezijo. Luka ima to, in to je tokrat tudi pokazal."

Tilen Jamnik