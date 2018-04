Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dvoboj Russlla Westbrooka in Gorana Dragića v American Airlines Areni. Foto: AP Na tej tekmi se nam je marsikaj uskladilo, igrali smo dobro, nato pa sta se zgodili dve stvari: nasprotnik je ves čas izvajal proste mete, mi pa smo bili na drugi strani neučinkoviti v napadu. Erik Spoelstra, trener Miamija Westbrook je v Miamiju dosegel svoj 25. trojni dvojček v letošnji sezoni (23 točk, 18 skokov in 13 podaj). Foto: Reuters Cleveland je na gostovanju v Madison Square Gardnu dosegel 50. zmago v sezoni. Ta mejnik so Cavaliersi dosegli v vseh zadnjih štirih sezonah, odkar se je iz Miamija vrnil LeBron James. Foto: Reuters Zimzeleni veteran Manu Ginobili je bil drugi najboljši strelec San Antonia ob zmagi nad Sacramentom. Spurse bi poškodbe številnih košarkarjev (Kawhi Leonard, Rudy Gay, Kyle Anderson, Tony Parker, Ginobili in drugi) v letošnji sezoni skoraj stale končnice. Foto: Reuters Toronto, najboljša ekipa Vzhoda, je dobil gostovanje v Detroitu. Foto: Reuters Dodaj v

Miami proti Oklahomi odlično začel, zelo slabo končal

Oklahoma City si je zagotovila končnico Lige NBA

10. april 2018 ob 07:20

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome Cityja so v noči na torek v Ligi NBA s 115:93 v gosteh premagali Miami in si zagotovili mesto v letošnji končnici.

Gostitelji s Floride so bili praktično celo tekmo v vodstvu, povedli so s silovitim tempom in izkoristili strelski mrk gostujoče ekipe, v zadnji četrtini pa se je njihova igra sesula kot hišica iz kart.

Goran Dragić je ob porazu svoje ekipe v 30 minutah prispeval štiri točke (met iz igre 2/10, za tri 0/3), sedem podaj in dva skoka. Prvi strelec Miamija je bil Josh Richardson z 18 točkami, na drugi strani sta blestela Paul George (27 točk) in Russell Westbrook (23 točk, 18 skokov in 13 podaj).

Odličen začetek Miamija, zelo slab konec

Miami je tekmo odprl silovito, po zaslugi zelo slabe igre gostov v uvodnih minutah - zgrešili so prvih deset metov - so hitro povedli z 12:0, prvo točko za Oklahomo je po dobrih štirih minutah igre s prostim metom dosegel George. Varovanci Erika Spoelstre so po trojki Kellyja Olynyka povedli že s +18 (23:5), tudi sicer so bili večji del tekme v vodstvu, prvič po začetku je bil rezultat izenačen v četrti minuti tretje četrtine, ko je žogo skozi obroč zabil Steven Adams (65:65). Miami je zadnjič vodil na začetku zadnje četrtine (86:85), nato pa so gostje stopili na plin in prerešetali mrežico nasprotnika. Miami je samo v zadnji četrtini storil kar deset osebnih napak, Oklahoma je zadela 15 prostih metov, zadnjo četrtino je dobila s kar 39:12.

George: To smo si želeli

"Premikamo se v pravo smer. To smo si želeli. Z zadnjih dveh gostovanj smo želeli priti kot zmagovalci," je po tekmi dejal George, ki se je v noči na nedeljo s soigralci veselil velike zmage v Houstonu (102:108). Oklahoma City bo zadnjo tekmo rednega dela Lige NBA odigrala doma proti Memphisu, Miami čaka domač obračun s prvo ekipo Vzhodne konference, Torontom.

Liga NBA, tekme 9. aprila:

MIAMI - OKLAHOMA CITY 93:115

Richardson 18, Whiteside 16, T. Johnson in Winslow po 12 ... Dragić 4 (2/10 iz igre, 0/3 za tri), 7 podaj in 2 skoka v 30 minutah; George 27, Westbrook 23, 18 skokov in 13 podaj, Grant 17, Anthony 11.

MILWAUKEE - ORLANDO 102:86

Muhammad 22, Bledsoe 20, 12 skokov in 11 podaj, Middleton 18, Parker 16; Vučević 17 in 10 skokov, Biyombo 14.

DETROIT - TORONTO 98:108

Kennard 20, Jackson 16; Valančiunas 25 in 9 skokov, DeRozan 16.

BROOKLYN - CHICAGO 114:105

Crabbe 41 (8/11 za tri), Russell 21 in 11 podaj; Kilpatrick 16, Payne 15.

NEW YORK - CLEVELAND 109:123

Beasley 20, Ntilikina in Lee po 17; Love 28 (6/13 za tri), James 26 in 11 podaj, Clarkson in Smith po 16.

MINNESOTA - MEMPHIS 113:94

Towns in Teague po 24; McLemore 18.

SAN ANTONIO - SACRAMENTO 98:85

Gay 18, Ginobili 17; Cauley Stein 25 in 10 skokov, Fox 21.

DENVER - PORTLAND 88:82

Barton 22, Jokić 15, 20 skokov in 11 podaj; Lillard 25, Nurkić 20, 19 skokov

LA CLIPPERS - NEW ORLEANS 100:113

Thornwell 20, Harrell 15; Davis 28, Mirotić 24 in 16 skokov, Moore 19.

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 81 59 22 72,8 BOSTON CELTICS 80 54 26 67,5 PHILADELPHIA 76ERS 80 50 30 62,5 CLEVELAND CAVALIERS 81 50 31 61,7 INDIANA PACERS 81 48 33 59,3 MILWAUKEE BUCKS 81 44 37 54,3 MIAMI HEAT 81 43 38 53,1 WASHINGTON WIZARDS 80 42 38 52,5 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 81 38 43 46,9 CHARLOTTE HORNETS 81 35 46 43,2 NEW YORK KNICKS 81 28 53 34,6 BROOKLYN NETS 81 28 53 34,6 CHICAGO BULLS 81 27 54 33,3 ATLANTA HAWKS 81 24 57 29,6 ORLANDO MAGIC 81 24 57 29,6

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 80 64 16 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 81 58 23 71,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 81 48 33 59,3 UTAH JAZZ 80 47 33 58,8 SAN ANTONIO SPURS 81 47 34 58,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 81 47 34 58,0 NEW ORLEANS PELICANS 81 47 34 58,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 81 46 35 56,8 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 81 46 35 56,8 LOS ANGELES CLIPPERS 81 42 39 51,9 LOS ANGELES LAKERS 80 34 46 42,5 SACRAMENTO KINGS 81 26 55 32,1 DALLAS MAVERICKS 81 24 57 29,6 MEMPHIS GRIZZLIES 81 22 59 27,2 PHOENIX SUNS 81 20 61 24,7

Tekme 10. aprila:

INDIANA - CHARLOTTE

ATLANTA - PHILADELPHIA

WASHINGTON - BOSTON

DALLAS - PHOENIX

UTAH - GOLDEN STATE

LA LAKERS - HOUSTON

Mitja Lisjak