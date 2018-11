Miami spet brez Dragića in spet brez zmage

Green najprej samo opazoval, nato odločil drugo tekmo na Floridi

21. november 2018 ob 06:27

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v vse večjih težavah, pred svojimi gledalci so izgubili še petič zapored, tokrat je bil boljši Brooklyn s 104:92.

Miami, za katerega Goran Dragić spet ni igral, je imel številne nize. Tekmo je začel z osmimi zgrešenimi meti, drugo četrtino je odprl z delnim izidom 14:0, v zadnji pa je popolnoma popustil (30:15 za Brooklyn).

Brooklyn blestel v obrambi

"V obrambi smo igrali res dobro. Vem, da ni bilo videti vedno lepo, a smo zmagali," je bil zadovoljen trener zmagovalcev Kenny Atkinson. Njegovi varovanci so bili v tem elementu res dobri, saj so Vročico omejili le na 36-odstotno uspešnost pri metu iz igre.

Whitesidovih 20+20

Pri gostiteljih je bil opazen Hassan Whiteside (21 točk in kar 23 skokov). V zadnji četrtini gostitelji niso zadeli niti ene trojke. Na drugi strani je bilo kar šest igralcev Brooklyna dvoštevilčnih. Pri tem je bil najbolj uspešen D'Angelo Russell, ki je dosegel 20 točk. Netsi bodo že v noči na četrtek gostovali pri Dallasu.

Green najprej samo opazoval, nato odločil

Najbolj napeto je bilo v Orlandu, kjer je Toronto slavil s 93:91. Napeto je bilo v zadnjih trenutkih, ko je bil v ospredju Danny Green. Najprej je bil povsem nemočen v obrambi, ko je Evan Fournier zlahka dobil dvoboj ena na ena, silovito zabil in izid 2,3 sekunde pred koncem izenačil na 91:91. Raptorsi so imeli dovolj časa za še en napad, žogo je dobil prav Green in s strani postavil izid tekme.

Nurse mu zaupa

"Večina trenerjev se ne bi odločila, da žogo v zadnjem napadu prepustijo igralcu, ki je ravno naredil napako, a trener Nick Nurse mi na srečo zaupa. Spodbuja me in tolerira moje napake. Vesel sem, da sem zadel ravno ta met, glede na to, da nisem imel najboljše tekme," je bil zadovoljen Green, ki je nekaj časa igral tudi za Olimpijo.

Liga NBA, tekme 20. novembra:

MIAMI - BROOKLYN 92:104

Whiteside 21 in 23 skokov, Richardson 16, McGruder 15, Winslow 10; Russell 20, Dinwiddie 16, Allen 13 in 14 skokov.

WASHINGTON - LA CLIPPERS 125:118

Wall 30, Beal 27, Green 20; Harris 29, Harrell 20.

Clippersi so v drugi četrtini vodili za 24 točk. Wizardsi so zadnjo četrtino dobili kar z 39:23.

ORLANDO - TORONTO 91:93

Fournier 27, Gordon 16, Vučević 14 in 18 skokov; Leonard 18, Siakam 15, Ibaka 14.

Danny Green je zadel z leve strani pol sekund pred koncem po podaji Kyla Lowryja.



NEW YORK - PORTLAND 114:118

Hardaway 32, Burke 19, Mudiay 16; McCollum 31 (5/9 za tri), Lillard 29, 8 podaj in 6 skokov.

Knicksi so izgubili šestič zapored.

Tekme 21. novembra:

CHARLOTTE - INDIANA

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS

ATLANTA - TORONTO

BOSTON - NEW YORK

CLEVELAND - LA LAKERS

CHICAGO - PHOENIX

HOUSTON - DETROIT

MILWAUKEE - PORTLAND

MINNESOTA - DENVER

DALLAS - BROOKLYN

SAN ANTONIO - MEMPHIS

UTAH - SACRAMENTO

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY

Vzhod: TORONTO RAPTORS 18 14 4 77,8 MILWAUKEE BUCKS 16 12 4 75,0 INDIANA PACERS 17 11 6 64,7 PHILADELPHIA 76ERS 19 12 7 63,2 DETROIT PISTONS 14 8 6 57,1 BOSTON CELTICS 17 9 8 52,9 CHARLOTTE HORNETS 16 8 8 50,0 ORLANDO MAGIC 18 9 9 50,0 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 18 8 10 44,4 WASHINGTON WIZARDS 17 6 11 35,3 MIAMI HEAT 17 6 11 35,3 CHICAGO BULLS 17 4 13 23,5 NEW YORK KNICKS 18 4 14 22,2 ATLANTA HAWKS 17 3 14 17,6 CLEVELAND CAVALIERS 15 2 13 13,3 Zahod: PORTLAND TRAIL BLAZERS 17 12 5 70,6 MEMPHIS GRIZZLIES 16 11 5 68,8 GOLDEN STATE WARRIORS 18 12 6 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS 17 11 6 64,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 16 10 6 62,5 DENVER NUGGETS 17 10 7 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 17 10 7 58,8 LOS ANGELES LAKERS 16 9 7 56,2 --------------------------------------- HOUSTON ROCKETS 15 8 7 53,3 SACRAMENTO KINGS 17 9 8 52,9 SAN ANTONIO SPURS 16 8 8 50,0 UTAH JAZZ 17 8 9 47,1 DALLAS MAVERICKS 16 7 9 43,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 17 7 10 41,2 PHOENIX SUNS 16 3 13 18,8

S. J.