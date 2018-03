Miami z nogo in pol že v končnici

Dragić dosegel 17 točk

30. marec 2018 ob 07:09

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija za preboj v končnico potrebujejo le še eno zmago. Tokrat so na domačem terenu ugnali skromni Chicago s 103:92.

Vročica je tik pred končnico suverena na svojem parketu, kjer se je razveselila osme zaporedne zmage. Ključ je bil spet v trdni obrambi, saj je Bike omejila na 37-odstotni met iz igre.

Dragić komaj čaka na začetek končnice

Josh Richardson je bil z 22 točkami prvi strelec tekme, Goran Dragić jih je dodal 17. "Rad bi, da se končnica začne kar zdaj," je bil razgret Dragić. Miami bi brez končnice ostal po enem samem scenariju - izgubiti bi moral vseh šest tekem, Detroit pa bi moral dobiti vseh preostalih sedem srečanj.

Whiteside se je vrnil z osmimi točkami

Miami je vodil praktično celotno srečanje, izjema je bila 14 sekund v uvodni četrtini. Domači navijači so pozdravili vrnitev Hassana Whitesida, ki se je vrnil po seriji devetih tekem neigranja, ko je imel težave s kolkom. Center je dosegel osem točk.

Vrnil se je Durant, a bil hitro izključen

V noči na petek so odigrali pet tekem, kar štirje gostitelji pa so dosegli 103 točke. Edina izjema je bil Golden State, ki je pred svojimi gledalci izgubil proti Milwaukeeju s 116:107. Po poškodbi se je med Bojevnike vrnil Kevin Durant, a je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen tik ob koncu uvodnega polčasa. Golden State je na zadnjih desetih tekmah izgubil kar sedemkrat, še kako se jim poznajo poškodbe. Še vedno namreč manjkata Steph Curry in Klay Thompson. Pri zmagovalcih je bil po pričakovanjih najbolj dominanten Giannis Antetokounmpo (32 točk).

Liga NBA, tekme 29. marca:

MIAMI - CHICAGO 103:92

J. Richardson 22, Dragić 17 (met iz igre: 6/11), 5 skokov in 5 podaj v 33 minutah; Nwaba 15, Vonleh 14.

DETROIT - WASHINGTON 103:92

Drummond 24 in 23 skokov, Bullock 14; Beal 15, Oubre Jr. 14.

SAN ANTONIO - OKLAHOMA 103:99

Aldridge 25 in 11 skokov, Mills 14; George 26, Westbrook 19 in 11 skokov.

SACRAMENTO - INDIANA 103:106

Bogdan Bogdanović 21, Hield 20; Bojan Bogdanović 25, Oladipo 24.

GOLDEN STATE - MILWAUKEE 107:116

Cook 20, McGee 12, Green 11 Durant 10; Antetokounmpo 32, Middleton 23, Bledsoe 20, Parker 14.

Tekme 30. marca:

ORLANDO - CHICAGO

ATLANTA - PHILADELPHIA

CLEVELAND - NEW ORLEANS

HOUSTON - PHOENIX

OKLAHOMA CITY - DENVER

DALLAS - MINNESOTA

UTAH - MEMPHIS

LA LAKERS - MILWAUKEE

PORTLAND - LA CLIPPERS

Vzhod: TORONTO RAPTORS 75 55 20 73,3 BOSTON CELTICS 75 52 23 69,3 CLEVELAND CAVALIERS 75 45 30 60,0 PHILADELPHIA 76ERS 74 44 30 59,5 INDIANA PACERS 76 45 31 59,2 WASHINGTON WIZARDS 75 41 34 54,7 MIAMI HEAT 76 41 35 53,9 MILWAUKEE BUCKS 75 40 35 53,3 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 75 35 40 46,7 CHARLOTTE HORNETS 76 34 42 44,7 NEW YORK KNICKS 76 27 49 35,5 CHICAGO BULLS 75 24 51 32,0 BROOKLYN NETS 75 24 51 32,0 ORLANDO MAGIC 74 22 52 29,7 ATLANTA HAWKS 75 21 54 28,0 Zahod: HOUSTON ROCKETS 75 61 14 81,3 GOLDEN STATE WARRIORS 75 54 21 72,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 75 46 29 61,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 76 44 32 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 75 43 32 57,3 SAN ANTONIO SPURS 76 44 32 57,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 76 43 33 56,6 UTAH JAZZ 75 42 33 56,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 75 41 34 54,7 DENVER NUGGETS 75 40 35 53,3 LOS ANGELES LAKERS 74 33 41 44,6 SACRAMENTO KINGS 76 24 52 31,6 DALLAS MAVERICKS 75 23 52 30,7 MEMPHIS GRIZZLIES 75 21 54 28,0 PHOENIX SUNS 76 19 57 25,0

S. J.