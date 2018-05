Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Pri žrebu je bil tudi Deandre Ayton. Ta je na 35 tekmah študentske lige v povprečju dosegal po 20,1 točke in 11,6 skoka na tekmo. Foto: AP Namestnik komisarja Lige NBA Mark Tatum je igralcu Phoenixa Joshu Jacksonu predal potrdilo za prvi izbor na prihajočem naboru. Foto: AP Sorodne novice Največjo srečo pri žrebu je imel leta 1993 Orlando V pričakovanju NBA-loterije: Kdo bo izbiral prvi? Dodaj v

Video: Na naboru Lige NBA bo prvi izbiral Phoenix

Na radarju Sonc Ayton in Dončić

16. maj 2018 ob 07:48

Chicago - MMC RTV SLO

Še četrto leto zapored je na NBA-loteriji imela največ sreče ekipa, ki je imela v rednem delu sezone najslabši izkupiček zmag.

To pomeni, da bo 21. junija na naboru prvi izbiral Phoenix, ki še nikoli ni imel tega privilegija. "To je zgodovinski dan za naš klub," je bil ob tem presrečen športni direktor Ryan McDonough. Žreb je drugi izbor namenil Sacramentu, tretji pa Atlanti.

Prvi favorit naj bi bil Ayton

Kako bodo Sonca unovčila svojo priložnost? Stavnice največ možnosti namenjajo orjaku DeAndreju Aytonu (kvota 2,5). Gre za 216 cm visokega centra, ki šteje 19 let. Rojen je bil na Bahamih, v otroštvu se je preselil v San Diego, srednjo šolo je obiskoval prav v Phoenixu, svoje edino univerzitetno leto pa je obiskoval na univerzi v Arizoni.

Jackson hvalil centra

Phoenix je lani izbiral četrti, v svojo ekipo je pripeljal Josha Jacksona, ki je bil tokrat Phoenixov predstavnik na žrebu. "Meni ni treba veliko razmišljati, sam bi izbral Aytona. Poznam ga že pet let, opazoval sem ga v srednji šoli, vsako leto ogromno napreduje. Sprva pri metu ni blestel, zdaj je v tej prvini res spodoben. Njegove zmožnosti so res velike, trdo dela, jaz bi se odločil zanj," je bil v pogovoru za ESPN odkrit Jakcson.

Drugi favorit Luka Dončić

Vsaj sodeč po stavnicah, je njegov edini tekmec Luka Dončić, stavnice so za njegov prihod v puščavo postavile začetno kvoto 3. Če Aytona in Phoenix povezuje geografija, pa Dončića in Sonca povezuje Igor Kokoškov, ki je pred tedni postal prvi Neameričan, ki je postal glavni trener v Ligi NBA. Srb je septembra Slovenijo popeljal do naslova evropskega prvaka, kjer je izjemno pomemben delež zaslug pripadel prav Dončiću.

McDonough: Najboljšega za naš klub

"Pri odločitvi moramo precej pretehtati tudi ta vidik," je bil previden McDonough in dodal: "Kokoškov je naš trener, za seboj ima veliko uspeha pri oceni mladih igralcev in njihovega razvoja. Ni skrivnost, da sta dobro sodelovala na evropskem prvenstvu. Dončić je fantastičen talent in je prav gotovo v igri, da ga izberemo. Igor ima brez dvoma močna in jasna stališča do Luke. Hkrati pa bo gotovo želel, da izberemo igralca, ki bo najboljši za naš klub."

Po mnenju stavnic imajo možnosti za prvi izbor še Jaren Jackson (6,0), Marvin Bagley (7,5) in Michael Porter (11,0).

Video: Razkritje vrstnega reda na naboru

