San Antonio prekinil zmagoviti niz vodilnega Houstona

Košarkarji San Antonia so na domačem parketu s 100:83 ugnali najboljšo ekipo Lige NBA, Houston, in naredili pomemben korak k zagotovitvi mesta v končnici.

Spursi so v teksaškem obračunu prekinili zmagovito serijo nasprotnika, ki je trajala 11 tekem. Rocketsi so si sicer že zagotovili najboljše izhodišče po rednem delu sezone. "Med sezono smo imeli nekaj vzponov in padcev, a se pravočasno dvigamo. Ni boljšega trenutka, kot je zdaj. To je trenutek, ko se ekipe dvignejo ali pa zlomijo," je po pomembni zmagi razlagal Rudy Gay, ki je bil z 21 točkami drugi strelec Ostrog. Dve več je prispeval LaMarcus Aldridge, ki je dodal še 14 ujetih odbitih žog.

Miami Heat so denarno kaznovali centra Hassana Whitesida za "komentarje, škodljive ekipi". Najbolje plačani košarkar franšize s Floride je po sobotnem porazu proti Brooklynu prek medijev kritiziral način Miamijeve igre, saj je nezadovoljen s svojo vlogo. Dejal je, da ne znajo izkoristiti "enega najboljših centrov lige". Klub vsote ni izdal, hkrati tudi ni podal dodatnih komentarjev.



Na četrti medsebojni tekmi v tej sezoni je San Antonio prvič ugnal Houston, ki je že zbral rekordno število zmag v zgodovini franšize, in slavil osmič na zadnjih desetih tekmah. S tem je ohranil četrto mesto na Zahodu. Gostje so po srečanju priznali, da osredotočenost, potem ko so si po četrtkovem porazu Golden Stata proti Milwaukeeju že zagotovili prvo mesto, na tej tekmi ni bila prava. "Spursi so igrali desetkrat čvrsteje in agresivneje kot mi. Igrali so kot ekipa, ki si želi zagotoviti dobro mesto v končnici, mi pa kot bi bili povsem iztrošeni. Če bomo tako igrali na naslednji tekmi, bomo znova imeli težave," je dejal trener Raket Mike D'Antoni.

Na začetku zadnje četrtine je San Antoniu uspela serija 19:8, pet minut pred koncem pa je vodil s 94:74. Houston je iz igre metal 34-odstotno, ob tem trojke 7/31. Znova je bil pri gostih najboljši James Harden, ki je dal 25 točk, a imel težave z osebnimi napakami. Po tekmi je povedal: "Opravili so dobro delo, ko so nam preprečevali mete izza črte. Bili so bistveno agresivnejši od nas. Borijo se za čim boljše mesto v končnici in gredo jim vse zasluge, saj so tokrat res odigrali dobro tekmo." Spursi so 19. zapored v rednem delu vknjižili vsaj 45 zmag, kar je najdaljši niz v zgodovini Lige NBA.

Cleveland na čelu z LeBronom Jamesom se je namučil z Dallasom (98:87). Prvi zvezdnik Konjenice, ki je v petek podrl rekord Michaela Jordana po številu zaporednih tekem z dvomestnim številom točk, je šele osem minut pred koncem dosegel deseto točko. Na koncu se je ustavil pri 16., iz igre pa je metal 5/21. Čeprav mu met ni stekel, pa je zadel, ko je bilo najbolj potrebno. Dve trojki je prispeval k odločilni seriji 15:2 v zadnji četrtini, ki jo je Cleveland dobil s 25:10. Vseeno se je izkazal z vsestransko igro, ko je v statistiko vpisal še 13 skokov in 12 podaj.

Znova preobrat in zmaga po podaljšku Denverja

Košarkarji Denverja so vknjižili izjemno pomembno zmago, ko so po podaljšku premagali Milwaukee (128:125), hkrati pa jim je šel v boju za prvo uvrstitev v končnico po petih letih zelo na roko izid srečanja med New Orleansom in Oklahomo (104:109). Na drugi tekmi zapored so Nuggetsi zaostajali zadnjo minuto in nato slavili po podaljšku. Še sredi zadnje četrtine je bilo +18 za goste, ki so, ko je iz igre zaradi osebnih napak moral Giannis Antetokounmpo, slabe štiri minute pred koncem še vodili s 107:97. Podaljšek je izsilil Jason Terry, ki je zadel tri proste mete, potem ko je bila nad njim 2,8 sekunde pred iztekom rednega dela storjena osebna napaka. V podaljšku je Denver dosegel prvih pet točk. S 35 točkami in 13 skoki je blestel Nikola Jokić.

Tekme 1. aprila:

SAN ANTONIO - HOUSTON 100:83

Aldridge 23 in 14 skokov, Gay 21, Mills 14; Harden 25, Gordon 18.

CHARLOTTE - PHILADELPHIA 102:119

Kidd-Gilchrist in Monk po 16, Hernangomez 15; Belinelli 22 (9/10 iz igre, 3/4 za tri), Simmons 20 in 15 skokov, Redick 20.

CHICAGO - WASHINGTON 113:94

Markkanen 23 (5/8 za tri), Portis 18; Porter 17, Beal 15.

LA CLIPPERS - INDIANA 104:111

Harris 21, Williams 20; Oladipo 30 in 12 podaj, Turner 24, Bogdanović 15.

ATLANTA - ORLANDO 94:88

Dorsey 19, Dedmon 17 in 10 skokov; Augustin 20, Isaac 15.

BROOKLYN - DETROIT 96:108

Allen in Harris po 15; Jackson 29, Johnson in Smith po 17.

CLEVELAND - DALLAS 98:87

James 16 (5/21 iz igre), 13 skokov in 12 podaj, Clarkson 16, J. R. Smith 15; Barnes 30, D. Smith 14.



NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY 104:109

Davis 25 in 11 skokov, Clark 16; George 27, Westbrook 26, 15 skokov in 13 podaj, Anthony 16.

MINNESOTA - UTAH 97:121

Wiggins 23, Towns 20; Rubio 23, Mitchell 21, Favors 16.

DENVER - MILWAUKEE 128:125 - po podaljšku

Jokić 35 in 13 skokov, Murray 27, Millsap 26 in 13 skokov; Parker 35 in 10 skokov, Bledsoe 31.

GOLDEN STATE - PHOENIX 117:107

Durant 29, 11 skokov in 8 podaj, Thompson 23; Jackson in Chriss po 22.

PORTLAND - MEMPHIS 113:98

Lillard 27, McCollum 20; Brooks 28, Selden 17.

LA LAKERS - SACRAMENTO 83:84

Randle 19, Caldwell Pope 16; Hield 19, Bogdanović 15, Fox 14.

Tekme 3. aprila:

CLEVELAND - TORONTO

PHILADELPHIA - BROOKLYN

MIAMI - ATLANTA

NEW YORK - ORLANDO

CHICAGO - CHARLOTTE

HOUSTON - WASHINGTON

MILWAUKEE - BOSTON

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE

DALLAS - PORTLAND

DENVER - INDIANA

UTAH - LA LAKERS

PHOENIX - SACRAMENTO

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 76 55 21 72,4 BOSTON CELTICS 76 53 23 69,7 CLEVELAND CAVALIERS 77 47 30 61,0 PHILADELPHIA 76ERS 76 46 30 60,5 INDIANA PACERS 77 46 31 59,7 WASHINGTON WIZARDS 77 42 35 54,5 MIAMI HEAT 77 41 36 53,2 MILWAUKEE BUCKS 77 41 36 53,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 77 37 40 48,1 CHARLOTTE HORNETS 78 34 44 43,6 NEW YORK KNICKS 77 27 50 35,1 CHICAGO BULLS 77 26 51 33,8 BROOKLYN NETS 77 25 52 32,5 ORLANDO MAGIC 76 22 54 28,9 ATLANTA HAWKS 77 22 55 28,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 77 62 15 80,5 GOLDEN STATE WARRIORS 77 56 21 72,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 77 48 29 62,3 SAN ANTONIO SPURS 77 45 32 58,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 78 45 33 57,7 UTAH JAZZ 77 44 33 57,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 78 44 34 56,4 NEW ORLEANS PELICANS 77 43 34 55,8 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 77 42 35 54,5 LOS ANGELES CLIPPERS 77 41 36 53,2 LOS ANGELES LAKERS 76 33 43 43,4 SACRAMENTO KINGS 78 25 53 32,1 DALLAS MAVERICKS 77 23 54 29,9 MEMPHIS GRIZZLIES 77 21 56 27,3 PHOENIX SUNS 78 19 59 24,4

