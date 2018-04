Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Victor Oladipo je k z zmagi Indiane nad Clevelandom prispeval 28 točk, 13 skokov in 10 podaj. Foto: EPA Donovan Mitchell (levo) je bil z 38 točkami (iz igre 14/26) prvi strelec Utaha, medtem ko je Russell Westbrook (desno) resda dosegel 46 točk, a za to porabil kar 43 žog. Foto: Reuters Dodaj v

Westbrook kljub 46 točkam tragični junak

Indiana izsilila sedmo tekmo; Utah izločil Oklahomo

28. april 2018 ob 07:17

Indianapolis - MMC RTV SLO

Viktor Oladipo je v 1. krogu končnice Lige NBA z 28 točkami, 13 skoki in 10 podajami Indiano popeljal do zmage nad Clevelandom s 121:87, kar pomeni, da bo serija odločena šele v nedeljo.

Oladipo, ki je na prejšnjih treh tekmah zadel le 12 od 50 metov iz igre, je bil tokrat zelo natančen (11/19) in je med drugim dosegel šest trojk (iz osmih poskusov). Domantas Sabonis je pomagal z 19 točkami (iz igre 9/11). Izid v zmagah je izenačen na 3:3, odločilna sedma tekma bo v nedeljo v Clevelandu.

James v zadnji četrtini počival

Indiana je povsem prevladovala, dobila vse četrtine, tretjo kar s 35:20. Po trojki Bojana Bogdanovića (gostitelji so od 30 zadeli kar polovico metov za tri točke) je devet minut pred koncem povedla s 101:71, najvišja prednost pa je znašala 36 točk. Zvezdnik Clevelanda LeBron James je dosegel 22 točk, pri čemer ni igral v zadnji četrtini.

Toronto končal posel

Zmagovalec dvoboja bo v 2. krogu končnice igral proti Torontu, ki je zmagal v Washingtonu (92:102) in serijo dobil s 4:2 v zmagah. Toronto je prvič povedel sredi tretje četrtine, ko je po podaji Lowryja zabil DeMar DeRozan. Ključna je bila zadnja četrtina, ki so jo gostje dobili s 14:29. Kyle Lowry je bil s 24 točkami najboljši strelec Toronta, Jonasu Valančiunasu pa je uspel dvojni dvojček (14 točk in 12 skokov).

Oklahoma smešna v zadnji minuti

V Zahodni konferenci je Utah izločil Oklahomo, potem ko je šesto tekmo dobil s 96:91. Sredi predzadnje minute je Russell Westbrook zadel trojko za znižanje zaostanka na 92:91. Utah (Derrick Favors) je dosegel naslednji koš, nato pa je sledila mala farsa, saj Oklahoma po nizu uspešnih skokov v napadu ni in ni znala zadeti trojke za izenačenje. Šest sekund pred koncem je zmago Utaha z uspešnima prostima metoma potrdil prvi strelec gostiteljev (38 točk) Donovan Mitchell.

Poškodba Rickyja Rubia

Westbrook je dosegel 46 točk in 10 skokov, toda kar 43-krat je vrgel na koš in imel v zadnji četrtini nekaj povsem zgrešenih poskusov. Uspeh Utaha, kjer je v vlogi pomočnika trenerja Igor Kokoškov, je zasenčila le poškodba stegenske mišice Rickyja Rubia sredi prve četrtine, zaradi česar španski branilec ni več stopil na parket. Rubio je imel v letošnji končnici odlično povprečje: 16,8 točke, 8,6 skoka in 7,8 podaje.

Liga NBA, končnica, 1. krog, Vzhodna konferenca:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) (v zmagah 3:3)

121:87 (29:26, 28:21, 35:20, 29:20)

Oladipo 28 (11/19 iz igre, 6/8 za tri), 13 skokov in 10 podaj, Sabonis 19, Collison 15, Turner in Stephenson po 12; James 22, Green 13, Hood 12.

Washington (8) - TORONTO (1) (2:4)

92:102 (30:20, 23:30, 25:23, 14:29)

Beal 32 (6/10 za tri), Wall 23, Morris 12 in 15 skokov; Lowry 24, DeRozan 16, Valančiunas 14 in 12 skokov, Siakam 11.

Sobota:

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) (3:3)



PHILADELPHIA (3) - Miami (6) (4:1)

Zahodna konferenca:

UTAH (5) - Oklahoma City (4) (4:2)

96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21)

Mitchell 38, Favors 13, Gobert 12 točk in 13 skokov; Westbrook 46 točk in 10 skokov, Adams 19 točk in 16 skokov.

HOUSTON (1) - Minnesota (8) 4:1



Konferenčni polfinale, sobota, prva tekma:

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) (0:0)



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. O.