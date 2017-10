Liga prvakov: Banvit - Petrol Olimpija (4. četrtina)

Olimpija po prvo zmago v Ligi prvakov

18. oktober 2017 ob 18:28,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 19:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 2. krogu Lige prvakov gostujejo v turški Bandirmi pri Banvitu. Tekma se je začela ob 18.30.

Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije, je pred tekmo povedal, da je Banvit ob Strasbourgu in Benetkah najmočnejša ekipa v skupini C.

"Odhajamo na težko gostovanje k precej favorizirani ekipi. Ne smemo si dopustiti to, kar se nam je zgodilo v Franciji. Na nasprotnika se bomo dobro pripravili. Predvsem moramo poskrbeti, da se regeneriramo in spočiti začnemo srečanje. Vlogo favorita prepuščamo Banvitu, ampak iskali bomo svojo priložnost za morebitno presenečenje. Odigrati moramo predvsem bolj pametno, brez nepotrebnega divjanja po igrišču, pomembna pa je tudi kontrola skoka."

Okorn v Turčiji ne more računati na organizatorja igre Talora Battla, saj se je na zadnji tekmi Lige ABA poškodoval.

Ekipo Banvita vodi slovenski trener Saša Filipovski, kapetan turške ekipe pa je slovenski reprezentant Gašper Vidmar.

Turki prednosti niso izpustili

Olimpija je tekmo dobro začela, z dvema trojkama, zadela sta Špan in Kastrati (0:6). Turki so odgovorili s trojko (3:6). Špan je čez celo igrišče podal Kastratiju, ki je polagal za Olimpijinih +5 (3:8). Turki so prek Taylorja, zadel je za tri, hitro izenačili (10:10), z agresivno obrambo in uspešnim metom iz igre, odlično je delovala naveza Vidmar-Taylor, so hitro prišli do dvomestne prednosti (21:10). Te Turki kljub nekaj svetlim trenutkom Olimpije - po trojki Špana so zmanjšali zaostanek (30:22) - niso izpustili več iz rok do konca prvega polčasa.

Olimpiji 3. četrtina

Prednost so varovanci Filipovskega po vrnitvi na parket le še povečali, vodili so že za 18 točk (49:31). Ko je bilo videti, da je tekma že izgubljena, je sledil dober niz Olimpije, po katerem so po dolgem času zaostajali za manj kot deset točk (54:45). Po košu Badžima so Turki vodili le še za sedem točk (56:49), imeli so tudi napad za dodatno znižanje zaostanka, a jim ni uspelo. Ob koncu tretje četrtine so Turki imeli devet točk naskoka (58:49).

Po treh točkah (koš in prosti met) kapetana Olimpije Gregorja Hrovata v enem napadu je Olimpija spet zaostajala za sedem (61:54). Po neizkoriščenem napadu Turkov, je Olimpija krenila v protinapad, trojko je zadel Badžim (61:57), obetala se je zanimiva končnica.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 2. KROG

Danes ob 18.30:

BANVIT - PETROL OLIMPIJA

-:- (26:14, 17:15, 15:20, -:-)



Ob 20.00:

BAYREUTH - STRASBOURG



Ob 20.30:

ESTUDIANTES - ROSA RADOM



Že odigrano:

VENEZIA - AEK ATENE

* 101:103 (21:15, 17:19, 26:26, 21:25)

* - po podaljšku

Lestvica: VENEZIA 2 1 1 +5 3 AEK ATENE 2 1 1 -6 3 BAYREUTH 1 1 0 +17 2 STRASBOURG 1 1 0 +14 2 ESTUDIANTES 1 1 0 +8 2 BANVIT 1 0 1 -7 1 PETROL OLIMPIJA 1 0 1 -14 1 ROSA RADOM 1 0 1 -17 1

