Liga prvakov: Bayreuth - Petrol Olimpija 57:62 (32')

Danes še tekma Banvit - AEK Atene

10. januar 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 21:18

Bayreuth - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 10. krogu Lige prvakov gostujejo v Bayreuthu v Nemčiji, prvič jih vodi novi trener Zoran Martić, ki je zamenjal Gašperja Okorna.

Po prvem polčasu je Olimpija vodila s 37:45. V prvi peterki so začeli Bojan Radulović, Devin Oliver, Jan Špan, Domen Lorbek in Gregor Hrovat.

Gostitelji so povedli z 10:4, a je Oliver v 7. minuti izenačil na 15:15, Hrovat pa s trojko popeljal Olimpijo v vodstvo s 15:18. Sledila je še trojka Roka Badžima za 15:23. Po košu in še trojki Talorja Battla na začetku druge četrtine je Olimpija ušla na 19:31, Bayreuth pa je vrnil z delnim izidom 7:0 za 26:31.

Lorbek in Hrovat sta z novima trojkama slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa prinesla najvišje vodstvo Martićevih varovancev (28:41), toda Nemci so do odmora uspeli nekoliko znižati zaostanek. Hrovat je bil z 11 točkami najučinkovitejši pri Olimpiji, prispeval je tri trojke.

Ljubljančani v skupini C trenutno zasedajo predzadnje, sedmo mesto.



Skupina C, 10. krog, danes ob 20.00:

BAYREUTH - PETROL OLIMPIJA

-:- (17:23, 20:22, 16:14, -:-)

BANVIT - AEK ATENE

REYER VENEZIA - ROSA RADOM

102:93 (21:28, 20:24, 22:19, 23:15) - po podaljšku

ESTUDIANTES - STRASBOURG

81:65 (22:13, 29:17, 15:13, 15:22)

Lestvica: ESTUDIANTES 10 6 4 +30 16 REYER VENEZIA 10 6 4 -11 16 BANVIT 9 6 3 +34 15 BAYREUTH 9 6 3 +29 15 STRASBOURG 10 5 5 +10 15 AEK ATENE 9 5 4 +30 14 PETROL OLIMPIJA 9 3 6 -52 12 ROSA RADOM 10 1 9 -80 11

