Liga prvakov: Bešiktaš - Petrol Olimpija (38' 89:75)

Turški klub vodi Duško Ivanović

21. november 2018 ob 16:24,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 19:41

Košarkarji Petrola Olimpije v 7. krogu Lige prvakov gostujejo pri Bešiktašu. Ljubljančane prvič vodi novi trener Saša Nikitović.

Nikitović je pred dnevi na klopi Ljubljančanov zamenjal Zorana Martića, pod čigar vodstvom je ekipa zašla v rezultatsko krizo. Nikitović je doma pustil Roka Badžima, Jaleka Feltona, Erjona Kastratija, Bojana Radulovića, Igorja Tratnika in Petra Vujačića.

Olimpija ima po šestih krogih le eno zmago, Bešiktaš, ki ga vodi Duško Ivanović, pa dve. Moštvi sta prikovani na dno lestvice skupine D.

Olimpija se je uvodno četrtino dobro držala in na odmor odšla le s tremi točkami zaostanka (27:24). Zmaji so nato slabo odprli drugo četrtino, saj so domači hitro povedli s +11 (35:24), nato pa še stopnjevali ritem. Bleda Olimpija nikakor ni našla pravih rešitev ne v napadu (izgubila je 12 žog), ne v obrambi, tako da je razlika v 18. minuti narasla na +20 (55:35). Polčas se je končal s 57:39.

Zmaji so se v tretji četrtini pobrali. Vztrajno so nižali zaostanek in se ob koncu tega dela približali le na -5 (71:66). Razigral se je Jan Špan, ki je 13 od 15 točk dosegel v tretji četrtini. Semafor je pred zadnjim delom kazal 75:68. Olimpija je v zadnjem delu skušala priti do preobrata, a bliže kot na -5 (77:72) ni šlo.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 7. krog



Danes ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - PETROL OLIMPIJA

-:- (27:24, 30:15, 18:29, -:-)



Ob 18.30:

PROMITHEAS - VIRTUS BOLOGNA



BAYREUTH - NEPTUNAS

102:78 (24:15, 24:23, 30:22, 24:18)



STRASBOURG - OOSTENDE

61:64 (8:20, 18:11, 8:15, 27:18)

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 6 6 0 12 PROMITHEAS PATRAS 6 5 1 11 STRASBOURG 7 4 3 11 NEPTUNAS 7 3 4 10 ----------------------------------- BAYREUTH 7 3 4 10 OOSTENDE 7 2 5 9 BEŠIKTAŠ 6 2 4 8 PETROL OLIMPIJA 6 1 5 7

