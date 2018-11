Liga prvakov: Bešiktaš - Petrol Olimpija

Turški klub vodi Duško Ivanović

21. november 2018 ob 16:24,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 18:00

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 7. krogu Lige prvakov gostujejo pri Bešiktašu. Ljubljančane prvič vodi novi trener Saša Nikitović.

Nikitović je pred dnevi na klopi Ljubljančanov zamenjal Zorana Martića, pod čigar vodstvom je ekipa zašla v rezultatsko krizo. Nikitović je doma pustil Roka Badžima, Jaleka Feltona, Erjona Kastratija, Bojana Radulovića, Igorja Tratnika in Petra Vujačića.

Olimpija ima po šestih krogih le eno zmago, Bešiktaš, ki ga vodi Duško Ivanović, pa dve. Moštvi sta prikovani na dno lestvice skupine D.

"Bešiktaš je ekipa, ki jo vodi glavni trener Duško Ivanović. Vsem, ki se vsaj malenkost spoznajo na košarko, je jasno, da gre za moštvo, ki ga odlikuje močna, moška igra. Ivanović je zelo dober trener, ki svoje igralce vedno dobro pripravi na tekme, vsak od njih pa točno ve, kje je njegovo mesto in kakšno vlogo v moštvu ima. Svojo zadnjo tekmo je Bešiktaš v nedeljo izgubil, zagotovo pa ta izgubljena tekma proti Gaziantepu ni prava podoba moštva iz Carigrada. V Bešiktašu najdemo kar nekaj mednarodnih košarkarjev, domači igralci pa so zelo izkušeni. Najnevarnejši košarkar v dresu Bešiktaša je zagotovo Ivan Buva, žoga je precej časa v njegovih rokah, imajo pa tudi veliko dobrih strelcev iz razdalje, ki odlično izkoriščajo akcije, pripravljene zanje. V moštvo se je vrnil tudi Joe Alexander, zagotovo pa so se z njegovo vrnitvijo še dodatno okrepili pod samim obročem," pred tekmo za spletno stran kluba pravi Nikitović.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 7. krog



Danes ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - PETROL OLIMPIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



Ob 18.30:

PROMITHEAS - VIRTUS BOLOGNA



BAYREUTH - NEPTUNAS

102:78 (24:15, 24:23, 30:22, 24:18)



STRASBOURG - OOSTENDE

61:64 (8:20, 18:11, 8:15, 27:18)

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 6 6 0 12 PROMITHEAS PATRAS 6 5 1 11 STRASBOURG 7 4 3 11 NEPTUNAS 7 3 4 10 ----------------------------------- BAYREUTH 7 3 4 10 OOSTENDE 7 2 5 9 BEŠIKTAŠ 6 2 4 8 PETROL OLIMPIJA 6 1 5 7

A. V.