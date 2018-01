Liga prvakov: Petrol Olimpija - AEK Atene

Zadnja domača tekma Ljubljančanov v Ligi prvakov

30. januar 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 21:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije se v 13. krogu Fibine Lige prvakov merijo z grškim AEK-om. Tekma se je začela ob 20. uri.

Gre za zadnjo domačo tekmo Ljubljančanov v omenjenem tekmovanju.

Po izenačeni prvi četrtini, so Ljubljančani v drugi četrtini z delnim izidom 14:4 povedli za osem (32:24). Ob polčasu je Olimpija vodila za tri (36:33). Grki so v tretji četrtini stopili na plin, povedli so za šest (51:57), a je Olimpija do konca tega dela igre zaostanek prepolovila (54:57).

V začetnih minutah odločilne četrtine je sledil padec Olimpije, ki je z izgubljenimi žogami, ponudila priložnost Grkom, da znova povedejo z višjo razliko (56:64). Po trojki Greena so prvič na tekmi povedli z dvomestno prednostjo (56:67).

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije, je pred tekmo povedal: "Pred nami je še zadnja domača tekma v FIBA Ligi prvakov. Glede na ritem tekem težko rečemo, da smo favoriti proti grškemu AEK-u v Hali Tivoli. Želimo si ponoviti dobro predstavo, ki smo jo pokazali proti Cedeviti v Ligi ABA. Poskušati moramo odigrati bolj konstantno skozi celotno srečanje."

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 13. krog



Danes ob 20.00:

PETROL OLIMPIJA - AEK ATENE

-:- (18:20, 18:13, 18:24, -:-)



Ob 20.30:

ESTUDIANTES - BANVIT



STRASBOURG - ROSA RADOM



Sreda ob 20.00:

BAYREUTH - REYER VENEZIA

Lestvica: BANVIT 12 9 3 +63 21 ESTUDIANTES 12 7 5 +37 19 BAYREUTH 12 7 5 +24 19 STRASBOURG 12 7 5 +14 19 REYER VENEZIA 12 7 5 +13 19 AEK ATENE 12 6 6 +28 18 PETROL OLIMPIJA 12 4 8 -83 16 ROSA RADOM 12 1 11 -96 13

