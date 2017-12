Liga prvakov: Petrol Olimpija - Banvit

Zmaji v gosteh nudili dober odpor

19. december 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 9. krogu Lige prvakov gostijo turški Banvit, ki ga vodi slovenski trener Sašo Filipovski, zanj pa igra tudi slovenski reprezentant Gašper Vidmar.

V Bandirmi so bili Ljubljančani zelo blizu velikega presenečenja, a so se Turki izvlekli v podaljšek. Po dodatnih petih minutah so bili boljši s 87:83. Banvit si deli prvo mesto v skupini C s petimi zmagami in tremi porazi, medtem ko je Olimpija s tremi zmagami na predzadnjem mestu.

Banvit hitro pokazal mišice

Gostje so v Stožicah hitro prevzeli pobudo. Po 4:5 v 3. minuti so namreč naredili delni izid 15:2 in se v 8. minuti odlepili na 20:6. Prevladovali so v vseh elementih igre. Ljubljančani niso imeli rešitev za njihovo agresivno obrambo. Prva četrtina se je po trojki Gecima končala s 25:10 za goste. Tudi druga četrtina ni prinesla bistveno boljše igre Ljubljančanov. Izid polčasa je s trojko pol minute pred koncem postavil Devin Oliver (25:37).

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA C, 9. krog



Danes ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA - BANVIT

-:- (10:25, 15:12, 16:14, -:-)



Sreda ob 20.00:

ROSA RADOM - ESTUDIANTES



Ob 20.30:

STRASBOURG - BAYREUTH



Ob 21.30:

AEK ATENE - REYER VENEZIA

Lestvica: REYER VENEZIA 8 5 3 +10 13 BANVIT 8 5 3 +26 13 BAYREUTH 8 5 3 +24 13 STRASBOURG 8 5 3 +31 13 ESTUDIANTES 8 4 4 +7 12 AEK ATENE 8 4 4 +10 12 PETROL OLIMPIJA 8 3 5 -44 11 ROSA RADOM 8 1 7 -64 9

