Liga prvakov: Petrol Olimpija - Bayreuth 49:47 (30')

Tudi Bayreuth ima samo eno zmago

13. november 2018 ob 19:30,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 21:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije od 20.30 v Stožicah igrajo še tretjo tekmo v štirih dneh. V Ligi prvakov gostijo nemškega predstavnika Bayreuth. Obe ekipi imata do zdaj v tem tekmovanju le po eno zmago.

Po prvem polčasu je Olimpija vodila z 39:37, najboljša strelca sta bila Miha Lapornik in Mirza Begić, ki sta dosegla po 10 točk. Pri gostih jih je Adonis Thomas zbral 12.

Ljubljančani so tekmo odprli z vodstvom s 4:0, nato so vodili Nemci s 4:8. Razlika štirih točk je bila tudi na koncu prve četrtine (14:18). V drugi je Olimpija po slabih treh minutah izenačila s prvimi točkami Scottieja Reynoldsa, ko je zadel trojko za 24:24. Tudi Lapornik je bil nato uspešen izza črte (27:27), gostitelji pa so v nadaljevanju povedli z 31:27. S trojko Aleksandra Lazića je prednost narasla še za točko (39:34), izid polčasa pa je postavil David Stockton, sin nekdanjega velezvezdnika v Ligi NBA Johna Stocktona.

"Treba bo biti osredotočen vseh 40 minut. Zmanjšati bo treba število izgubljenih žog, s katerimi smo imeli nekaj težav v zadnjem času," je pred tekmo za Radio Slovenija povedal najboljši strelec Olimpije v tej sezoni Jan Špan, ki v povprečju doseže po 16 točk na srečanje.

V soboto so Ljubljančani v Ligi ABA pred domačimi gledalci izgubili proti Crveni zvezdi (60:83), dan pozneje pa jih je na državnem prvenstvu Šenčur GGD porazil s 85:62.

Na zadnji tekmi v Ligi prvakov je Olimpija v sredo prav tako v Stožicah z 88:97 klonila pred litovskim Neptunasom.



Skupina D, 6. krog, danes ob 20.30:

PETROL OLIMPIJA - BAYREUTH

-:- (14:18, 25:19, -:-, -:-)

NEPTUNAS - PROMITHEAS



Sreda ob 20.30:

OOSTENDE - BEŠIKTAŠ



VIRTUS BOLOGNA - STRASBOURG

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 5 5 0 10 PROMITHEAS PATRAS 5 4 1 9 STRASBOURG 5 4 1 9 NEPTUNAS 5 3 2 8 ----------------------------------- BAYREUTH 5 1 4 6 BEŠIKTAŠ 5 1 4 6 PETROL OLIMPIJA 5 1 4 6 OOSTENDE 5 1 4 6

M. R.