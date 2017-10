Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Igralci Petrola Olimpije igrajo tekmo v posebnih dresih, posvečenim rožnatemu oktobru. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Olimpija blizu zmagi v Turčiji, a na koncu poraz po podaljšku Dodaj v

Liga prvakov: Petrol Olimpija - Bayreuth (4. četrtina)

Tekma v Stožicah

25. oktober 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 25. oktober 2017 ob 19:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v Stožicah skušajo doseči prvo zmago v Ligi prvakov. Njihov nasprotnik je nemški Bayreuth.

Varovanci Gašperja Okorna se prvič v tem tekmovanju predstavljajo domačemu občinstvu.

Domen Lorbek, igralec Petrol Olimpije je pred tekmo povedal: "Mislim, da imamo še vedno dobre možnosti v naši skupini, ampak moramo tekmo proti medi Bayreuthu dobiti. Želimo si čim več ljudi v dvorani, saj potrebujemo podporo naših navijačev. Mislim, da imamo realne možnosti za zmago, ampak odločale bodo malenkosti. Pričakujemo težko tekmo, saj so Nemci zelo dobra napadalna ekipa. Po mojem mnenju so najmočnejši pod samim košem. Časa nimamo veliko, ampak mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo."

V prejšnjem krogu je ljubljanska ekipa po podaljšku izgubila s turškim Banvitom.

Nemci hitro do dvomestne prednosti

Prvih pet točk je za Olimpijo dosegel Devin Oliver, to pa je bilo edino vodstvo Olimpije v prvi četrtini (5:4). Nemci so hitro prevzeli pobudo, vodili so že za 11 točk (15:26). Olimpija je do konca prve četrtine znižala zaostanek (20:26).

V drugi četrtini so gostje hitro podvojili prednost (20:32), niti minuta odmora pa ni ustavila naleta Nemcev, ki so po dveh minutah in pol igre imeli že 17 točk naskoka (20:37).

Neustavljiv je bil Gabi York, ki je Ljubljančanom v prvem polčasu nasul 17 točk.

Tretja četrtina Olimpiji

Pri Olimpiji je v prvem polčasu 11 točk dosegel Devin Oliver, ravno po njegovem košu v tretji četrtini pa je Olimpija po dolgem času zaostajala za manj kot deset točk (49:58). Po štirih zaporednih točkah Jordana Morgana pa je bil zaostanek ljubljanske ekipe le še štiri točke (55:59). Olimpija se ni uspela še bolj približati, saj je v zadnjih treh minutah in pol v tretji četrtini dosegla le pet točk. Nemci so bili učinkovitejši in v zadnjih deset minut so vstopili z osmimi točkami prednosti (60:68).

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 3. KROG

Danes ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA - BAYREUTH

-:- (20:26, 20:24, 20:18, -:-)



Ob 20.30:

STRASBOURG - ESTUDIANTES



Že odigrano:

ROSA RADOM - REYER VENEZIA

71:81 (22:6, 17:31, 12:17, 20:27)



AEK ATENE - BANVIT

70:74 (16:23, 17:15, 17:17, 20:19)

Vidmar 12 (za dve: 6/7) in 6 skokov v 25 minutah za Banvit.

Lestvica: REYER VENEZIA 3 2 1 +15 5 BANVIT 3 2 1 +1 5 BAYREUTH 2 2 0 +19 4 ESTUDIANTES 2 2 0 +18 4 AEK ATENE 3 1 2 -10 4 STRASBOURG 2 1 1 +12 3 ROSA RADOM 3 0 3 -37 3 PETROL OLIMPIJA 2 0 2 -18 2

D. S.