Liga prvakov: Reyer Venezia - Petrol Olimpija

Lorbek in Oliver poškodovana

24. januar 2018 ob 20:28

Benetke - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija se v 12. krogu Lige prvakov merijo z aktualnim italijanskim prvakom Venezio. Ljubljančani imajo še vedno možnosti za šesto mesto, ki vodi v Pokal Fiba.

V Benetke nista odpotovala Domen Lorbek, ki bo s parketa zaradi poškodbe kolena odsoten dva tedna in Devin Oliver, ki je na zadnji tekmi Lige ABA staknil lažjo poškodbo pokostnice in potrebuje nekaj dni počitka. Venezia se bori za vstop v drugi del tekmovanja in ima trenutno 6 zmag in 5 porazov.

V Stožicah so Italijani zmagali s 76:66.

Skupina C, 12. krog,



Danes ob 20.30:

REYER VENEZIA - PETROL OLIMPIJA

-:- (-:-, -:-, -:-)



AEK ATENE - STRASBOURG

87:88 (23:18, 19:17, 21:29, 24:24)



ESTUDIANTES - BAYREUTH

68:76 (20:15, 19:19, 19:19, 10:23)



BANVIT - ROSA RADOM

74:64 (19:13, 17:16, 13:21, 25:14)

Lestvica: BANVIT 12 9 3 +63 21 ESTUDIANTES 12 7 5 +37 19 BAYREUTH 12 7 5 +24 19 STRASBOURG 12 7 5 +14 19 AEK ATENE 12 6 6 +28 18 REYER VENEZIA 11 6 5 -4 17 PETROL OLIMPIJA 11 4 7 -66 15 ROSA RADOM 12 1 11 -96 13

A. G.