Liga prvakov: Strasbourg - Petrol Olimpija 44:32 (polčas)

Poraz Banvita v Benetkah

11. oktober 2017 ob 20:26

Strasbourg - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 1. krogu Lige prvakov, ki jo drugo leto zapored organizira Fiba, gostujejo v Strasbourgu. Francozi so v pretekli sezoni zasedli drugo mesto v francoskem prvenstvu.

Petrol Olimpija bo nastopala v skupini C skupaj s turškim Banvitom, madridskim Estudiantesom, nemškim Bayreuthom, grškim AEK-om in ekipo Umano Reyer iz Benetk. V nadaljevanje tekmovanja se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz vsake skupine. Ljubljančani bodo tudi naslednjo tekmo igrali v gosteh, in sicer proti Banvitu, prvič pa se bodo v novem tekmovanju domači publiki predstavili 25. oktobra proti Beyreuthu.

Skupina C, 1. krog, danes ob 20.30:

STRASBOURG - OLIMPIJA

-:- (17:12, 29:18, -:-, -:-)



ROSA RADOM - BAYREUTH

79:96 (33:16, 14:27, 9:29, 23:24)



AEK ATENE - ESTUDIANTES

79:87 (15:31, 23:17, 17:17, 24:22)



VENEZIA - BANVIT

* 108:101 (19:16, 25:12, 20:22, 16:30)

Vidmar 13 (met 4/6) v 24 minutah za Banvit.

* - po treh podaljških

A. G.