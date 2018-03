Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Derbi petega kroga Petrol Olimpija proti Sixt Primorski. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga za prvaka: Petrol Olimpija - Sixt Primorska 54:29 (polčas)

Derbi petega kroga

30. marec 2018 ob 19:43,

zadnji poseg: 30. marec 2018 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Peti krog Lige za prvaka v državnem prvenstvu v košarki odpirata Petrol Olimpija in Sixt Primorska. Derbi se bo v Stožicah začel ob 20. uri.

Gre za dvoboj aktualnega državnega prvaka in pokalnega zmagovalca. Sixt Primorska je ravno v polfinalu pokala premagala zmaje in se na koncu veselila zmage. To je prvi naslov v zgodovini kluba koprskega kluba.

Ekipi sta sicer v Ligi za prvaka izenačeni, imata tri zmage in en poraz.

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije, je pred tekmo povedal: "Sixt Primorska je kakovosten in močan nasprotnik, ki je v dobri strelski formi. Z dobro obrambo bomo poskusili minimalizirati njihov napad."

Jurica Golemac, trener Sixt Primorske, pa je povedal: "Za dvoboje s Petrolom Olimpijo posebna motivacija ni potrebna. Ljubljančani se bodo po porazu v prejšnjem kolu proti Helios Suns zagotovo želeli vrniti na zmagovalne tirnice. Tekma bo zelo zahtevna. V Ljubljano se odpravljamo samozavestno, naša želja je, da prikažemo čim boljšo predstavo in poskusimo presenetiti aktualne državne prvake."



LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 5. krog



Petek ob 20.00:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

-:- (25:18, 29:11, -:-, -:-)



Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - HELIOS SUNS



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - KRKA



Nedelja ob 18.00:

ILIRIJA - ŠENTJUR

LESTVICA Liga za prvaka: KRKA 4 3 1 7 PETROL OLIMPIJA 4 3 1 7 SIXT PRIMORSKA 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 2 2 6 ŠENČUR 4 2 2 6 ŠENTJUR 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 1 3 5 ILIRIJA 4 1 3 5

LIGA ZA OBSTANEK, 5. krog



LTH CASTINGS - CELJE



MES. PRUNK SEŽANA - TER. OL. PODČETRTEK



ZLATOROG - HOPSI POLZELA

LESTVICA Liga za obstanek: ZLATOROG 4 4 0 8 HOPSI POLZELA 4 4 0 8 TERME OLIMIA PODČETRTEK 4 2 2 6 MESARIJA PRUNK SEŽANA 4 2 2 6 LTH CASTINGS 4 0 4 4 CELJE 4 0 4 4

