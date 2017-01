Luka Dončić najučinkovitejši mladi igralec Evrolige

Že zdaj sposoben odločati evroligaške tekme

4. januar 2017 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Luka Dončić je bil na zadnjih dveh tekmah prvi strelec Real Madrida. Kraljevi klub je bil sicer v torek povsem razglašen proti Baskonii v DP-ju, v Evroligi pa je Ljubljančan odločil proti Efesu.

Real je v 15. krogu španskega prvenstva klonil v Vitorii s 77:62. Prvi polčas je bil še izenačen, a so bili Madridčani že v drugi četrtini zelo neučinkoviti, saj so dali le osem točk. Toda tedaj so bili zadržani tudi Baski, ki pa se jim je v drugem delu le odprlo in so tretjo četrtino dobili s kar 18 točkami razlike. Košarkarji Reala so delali napako za napako. Ob neprepoznavnih izkušenih Realovih igralcih je bil Dončić z Rudyjem Fernandezom prvi gostujoči strelec. Dala sta po 12 točk.

Na tej tekmi je v napadu nadarjeni slovenski košarkar igral vse pozicije od ena do tri, prav tako pa je v obrambi pokrival tako izvrstnega 180-centimetrov visokega Američana Shana Larkina, ki je dobro igral tudi v NBA, kot tudi vsestranskega čvrstega Madžara Adama Hango, ki igra na poziciji krila. Jaka Blažič je imel znova skromno minutažo in je dal dve točki. Real je kljub tretjemu porazu v sezoni ostal na vrhu ACB lige.

Junak gostujoče zmage nad Efesom

V Evroligi, ko je Real v Carigradu ugnal Anadolu Efes (78:80), pa je Luka dokazal, da, ko ni Sergia Llulla, je on prvi motor igre Reala oziroma kar najboljši posameznik devetkratnega evropskega prvaka. Tedaj se je dobri dve minuti in pol pred koncem vrnil na parket. Najprej je lepo prodrl in zaključil od table za 75:75. Zatem je zadel še trojko, s katero je Real povedel, za nameček pa je dvakrat v končnici tekme iznajdljivo podal. Anthony Randolph je po njegovi podaji dobil blokado, Gustavo Ayon pa je uspešno zaključil, ko je Dončić nase potegnil dva igralca, in odločil tekmo.

Luka že zdaj lahko odloča tekme v Evroligi

"Vsak dan v Španiji odgovarjam na vprašanja o Luki Dončiću. Seveda je odigral sijajno tekmo proti Efesu. Vedno poudarjam, da ob velikem talentu ima tudi izjemno velik košarkarski IQ. Težko je reči, kaj je njegov limit, saj, če igraš na tak način v Evroligi pri 17-letih, je verjetno nekaj, česar nismo videli že leta," je dejal Realov trener Pablo Laso. Dončić je proti Efesu dosegel 17 točk in podelil devet podaj, kar mu je prineslo indeks 31, tretjega najboljšega v krogu. Z omenjenimi tremi številkami je postavil osebne rekorde, uspelo pa mu je v vsega 23 minutah.

Ob vse superlativih, ki so bili zapisani o talentu in znanju, ki ga premore 17-letni Ljubljančan, je zdaj dokazal, da je že zdaj sposoben odločati tekme. Potrdil je, da trojke proti Žalgirisu in Bilbau niso bile naključje. Podobno je v končnici po preigravanju med nogama zadel tudi v Carigradu. Luka upa in zmore vzeti žogo v odločilnih trenutkih v svoje roke. In tudi odločiti. Ob tem, da igra za Real, ki ima kopico izkušenih igralcev, od stalnih članov evroligaške zasedbe so vsi starejši od 26 let. Med njimi tudi takšni, ki so osvajali največje lovorike, in takšni, ki imajo bogate izkušnje iz Lige NBA. Luka pa je star šele 17 let.

Najboljši mladi igralec Evrolige

Kapetani evroligaških moštev so pred sezono izpostavljali glavne kandidate za posamezne nagrade in pri nazivu najboljšega mladega košarkarja so izpostavili Dončića. Po polovici rednega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je biser slovenske košarke med igralci mlajšimi od 21 let po učinkovitosti na prvem mestu. Sledita Barcelonin Bolgar Aleksandar Vezenkov in Efesov Cedi Osman, oba stara 21 let, Luka pa bo šele čez dober mesec polnoleten.

Liga ABA, 16. krog:

CIBONA – PARTIZAN 77:82

Slavica 21 … Joksimović 8 (1/1 za dve, 1/4 za tri), 1 skok in 3 podaje v 27 minutah; Hatcher 19, Veličković 17.

BUDUĆNOST – MEGA LEKS 88:80

Williams 22, Se. Šehović 13; Zagorac 23, Kaba 18 in 11 skokov, Čančar 11 (1/2 za dve, 3/5 za tri), 1 skok in 2 podaji v 18 minutah.

Italija, 14. krog:

EMPORIO ARMANI – VL PESARO 88:84

Mačvan 19, Pascolo 15 ... Dragić 2 (1/3 za dve) in 2 skoka v 16 minutah; Jones 29.

BETALAND CAPO D'ORLANDO – ENEL BRINDISI 86:82

Diener 18, Delaš 17; Carter 23 ... Mesiček 6 (3/3 za dve, 0/1 za tri), 2 skoka in 1 podaja v 15 minutah.

Lestvica: 1. Emporio Armani (12-2), 2. Umana Venezia (10-4), 3. Scandone Avellino (10-4) ... 6. Enel Brindisi (7-7).

Španija, 15. krog:

RETABET BILBAO – REAL BETIS 82:85

Bamforth 20 … M. Lapornik 11 (3/4 za tri) in 1 podaja v 16 minutah; Radičević 20, Mahalbašić 17 … Nachbar 6 (0/2 za dve, 2/4 za tri) in 2 skoka v 19 minutah.

GRAN CANARIA – JOVENTUT 98:90

Pasecniks 18, McCalebb 17; Stutz 17 … L. Lapornik (0/1 za tri) 4 minute.

BASKONIA – REAL MADRID 77:62

Larkin in Hanga 16 ... Blažič 2 (1/1 za dve, 0/3 za tri) in 4 skoki v 8 minutah; Fernandez 12, Dončić 12 (1/4 za dve, 2/4 za tri) in 2 skoka v 20 minutah.

Lestvica: 1. Real Madrid (11-3), 2. Barcelona 811-3), 3. Valencia (10-4), 4. Iberostar tenerife (10-4), 5. Baskonia (9-5) ... 9. Bilbao (7-7), 10. Funelabrada (6-8), Real Betis (6-7) ... 16. Joventut (4-10)

Turčija, 13. krog:

BANVIT – UŠAK 82:72

Murić 21 (7/8 za dve, 1/4 za tri), 9 skokov in 2 podaji v 24 minutah, Theodore 19 , Vidmar 8 (4/7 za dve), 2 skoka in 1 podaja v 19 minutah. Freimanis in Auguste po 19.

GAZIANTEP – TED KOLEJLILER 93:69

Jefferson 24, Denmon 15 … Balažić 11 (3/4 za dve, 1/2 za tri), 4 skoki in 4 podaje v 17 minutah; Shorter 22.

TOFAŠ – ISTANBUL BB 86:81

Mejia 17 in 11 skokov, Ivanov in Ermis po 16; Armand 24 … Klobučar 5 (0/3 za dve, 1/4 za tri), 4 skoki in 6 podaj v 31 minutah.

FENERBAHČE – ANADOLU EFES 81:75

Dixon 18, Slukas 17; Heurtel 20, Omić ni bil v postavi.

Lestvica: 1. Fenerbahče (11-2), 2. Bešiktaš (11-2), 3. Anadolu Efes (11-2), 4. Banvit (10-3) ... 11. Istanbul BB (5-8) ... 14. Gaziantep (4-9).

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik