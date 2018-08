Mesiček spet v Olimpiji

V prejšnji sezoni dosegal 9,9 točke na tekmo

9. avgust 2018 ob 09:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Blaž Mesiček se po dveh sezonah v Italiji vrača v Petrol Olimpijo, s katero je podpisal dveletno pogodbo.

21-letni branilec je v članski zasedbi Ljubljančanov igral v sezonah 2015/16 in 2016/17. V prejšnji sezoni je bil član Brindisija, za katerega je v italijanskem prvenstvu v povprečju dosegal 9,9 točke, 2,4 skoka in 1,2 podaje na srečanje. Za tri točke je metal 41,7-odstotno.

Letos se je prijavil za nabor Lige NBA, a se je še pred začetkom odjavil.

"Zelo vesel sem, da bom znova zaigral v zeleno-belem dresu Petrol Olimpije. Zame je to zelo lepa priložnost, da se znova dokažem ljubljanskim navijačem. Zahvaljujem se vodstvu kluba, ki me je povabilo spet v vrste zmajev. Imamo mlado moštvo, zato nas čaka veliko dela, a mislim, da se bom dobro znašel med drugimi soigralci, in da bomo skupaj dosegli čim boljše rezultate," je povedal Mesiček.

"Blaž Mesiček je otrok Olimpije, ki se po dobri sezoni v italijanskem državnem prvenstvu vrača v zmajevo gnezdo. Igralsko je Blaž v zadnji sezoni prav zagotovo dozorel, za njim je zelo solidna sezona, potrditev za zelo dobre predstave pa je prišla v obliki vabila na priprave slovenske članske reprezentance. Prepričan sem, da bo v prihajajočih sezonah pomemben člen naše ekipe," je povedal trener Zoran Martić.

R. K.