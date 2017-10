Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je za danih 18 točk iz igre metal 8/16. Foto: AP Dodaj v

Miami na domačem parketu že tretjič zapored na kolenih

Boston odpravil San Antonio, Golden State Clipperse

31. oktober 2017 ob 08:36

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Minnesote so Miamiju prizadejali že tretji zaporedni poraz. Vse tri so Heati izgubili v domači dvorani, tokrat po podaljšku s 122:125.

"Imamo veliko košarkarjev, ki vedo, kako zaključiti tekmo in zmagati," je po srečanju razlagal Andrew Wiggins, eden izmed gostujočih junakov. Nadarjeni Kanadčan je bil z 22 točkami za Jeffom Teagueom drugi strelec Minnesote. 13 točk je dal v drugem polčasu, od tega štiri zelo pomembne v zaključku rednega dela. Najprej je zadel minuto pred koncem, ko je do izteka igralnega časa ostalo še 38 sekund, pa je zabil za 106:110.

Toda odgovor je našel razigrani Dion Waiters, ki je najprej znižal z dvema prostima metoma. Zatem, ko je Wiggins 13 sekund pred koncem zgrešil, s čimer bi sicer odločil dvoboj, pa je Waiters položil za podaljšek. Timberwolvsi so dodatek odlično začeli. Naredili so serijo 6:0, prek trojke Waitersa se je Miami pet sekund pred koncem približal na 123:122, vendar je Teague zadel oba prosta meta, Waiters pa je zgrešil trojko z velike razdalje za še en podaljšek.

Minnesota je imela znova kar nekaj razigranih posameznikov. Karl-Anthony Towns je dodal 20 točk in 12 skokov, 16 jih je prispeval Jimmy Butler, 13 pa Jamal Crawford. Waiters je v domači vrsti s 33 točkami izenačil osebni rekord, od tega je kar 14 točk dosegel v zadnji četrtini. "To ne pomeni nič, če ne zmagamo," je bil jasen Waiters. 23 točk je pristavil Kelly Olynyk, 18 pa jih je dodal Goran Dragić, ki je v statistiko vpisal še šest skokov in pet podaj. Miami je peto zaporedno tekmo odigral brez centra Hassan Whitesida, ki ima težave s kolenom. Njegovo mesto je v prvi peterki znova zasedel novinec Bam Adebayo, ki se je dobro boril s Townsom, ob 13 točkah pa je ujel prav toliko odbitih žog.

Tekme 30. oktobra:

BOSTON - SAN ANTONIO 108:94

Irving 24, Brown 18; Paul 18.

MIAMI - MINNESOTA 122:125 - po podaljšku

Waiters 33, Olynyk 23, Dragić 18 (7/12 za dve, 1/4 za tri), 6 skokov in 5 podaj v 39 min; Teague 23 in 11 podaj, Wiggins 22, Towns 20 in 12 skokov.

NEW YORK - DENVER 116:110

Porzingis 38, O'Quinn 15 in 12 skokov; Jokić 28.

HOUSTON - PHILADELPHIA 107:115

Harden 29; Simmons 24, Embiid 22.

MEMPHIS - CHARLOTTE 99:104

Evans 19 in 10 skokov; Walker 27, Lamb 17.

NEW ORLEANS - ORLANDO 99:115

Davis 39 in 10 skokov; Vučević, Fournier in Simmons po 20.

UTAH - DALLAS 104:89

Hood 25, Rubio 20; Nowitzki 18.

PORTLAND - TORONTO 85:99

Lillard 36; DeRozan 25, Lowry 19 in 10 skokov.

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE 113:141

Gallinari 19; Curry 31, Durant 19.

Tekme 31. oktobra:

INDIANA - SACRAMENTO

BROOKLYN - PHOENIX

MILWAUKEE - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 7 5 2 71,4 ORLANDO MAGIC 7 5 2 71,4 DETROIT PISTONS 7 5 2 71,4 WASHINGTON WIZARDS 6 4 2 66,7 TORONTO RAPTORS 6 4 2 66,7 MILWAUKEE BUCKS 6 4 2 66,7 CHARLOTTE HORNETS 7 4 3 57,1 NEW YORK KNICKS 6 3 3 50,0 -------------------------------------- INDIANA PACERS 6 3 3 50,0 BROOKLYN NETS 7 3 4 42,9 CLEVELAND CAVALIERS 7 3 4 42,9 PHILADELPHIA 76ERS 7 3 4 42,9 MIAMI HEAT 6 2 4 33,3 CHICAGO BULLS 5 1 4 20,0 ATLANTA HAWKS 7 1 6 14,3 ZAHODNA KONFERENCA MEMPHIS GRIZZLIES 7 5 2 71,4 LOS ANGELES CLIPPERS 6 4 2 66,7 HOUSTON ROCKETS 8 5 3 62,5 GOLDEN STATE WARRIORS 8 5 3 62,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 7 4 3 57,1 SAN ANTONIO SPURS 7 4 3 57,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 7 4 3 57,1 UTAH JAZZ 7 4 3 57,1 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 6 3 3 50,0 DENVER NUGGETS 7 3 4 42,9 NEW ORLEANS PELICANS 7 3 4 42,9 LOS ANGELES LAKERS 6 2 4 33,3 PHOENIX SUNS 6 2 4 33,3 SACRAMENTO KINGS 6 1 5 16,7 DALLAS MAVERICKS 8 1 7 14,3

Tilen Jamnik