Miami ostaja strup za Boston

Goran Dragić tekmo izpustil zaradi poškodbe komolca

21. december 2017 ob 07:36

Boston - MMC RTV SLO

Košarkarjem Miamija je v gosteh uspel velik podvig, z 90:89 so v noči s srede na četrtek v Ligi NBA premagali prvo ekipo Vzhoda - Boston. Blestel je nekdanji član Celticsov Kelly Olynyk, ki je gostiteljem nasul 32 točk.

Zelo priljubljenemu Olynyku so navijači Bostona pred začetkom tekme namenili stoječe ovacije, nato pa so ob njegovi predstavi večkrat utihnili. "Bilo je nekaj posebnega. Prav vsi so mi izkazali neverjetno naklonjenost. Lepo se je vrniti in igrati pred njimi. Res je nekaj posebnega. To, da te prepoznajo in te počastijo na tak način, se ne zgodi prav pogosto," je bil po tekmi ganjen 26-letni Kanadčan.

16-kratni prvaki Lige NBA so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, vodili so že za 12 točk, a so se gostje s Floride počasi, a vztrajno vračali. Po šestih minutah tretje četrtine je izid s trojko izenačil Josh Richardson. Sledil je delni izid 13:4, s katerim je Miami povedel za devet točk. Boston se je nato približal na dve točki zaostanka, potem ko je Al Hordord zadel prosti met, a so se gostje spet 'odlepili'.

Po vnovičnem delnem izidu - tokrat je bilo 12:2 - so povedli za 12 točk, prednost pa so kljub poznejši skorajšnji vrnitvi varovancev Brada Stevensa uspeli zadržati do konca. Ob sireni je Kyrie Irving (s 33 točkami prvi strelec Celticsov) zgrešil met za zmago.

"Igrali smo samo z devetimi, zmanjkovalo nam je igralcev, postajali so vse bolj utrujeni. Vedel sem, da bo vsak moral v drugem polčasu odigrati po 20 minut," je po tekmi priznal trener Miamija Erik Spoelstra, ki pa je bil nad razpletom - seveda - navdušen. Miami je letos prekinil Bostonov niz 16 zaporednih zmag, tudi tokrat se je izkazal za pretrd oreh.

Edini slovenski košarkar v Ligi NBA Goran Dragić je zaradi bolečin v levem komolcu izpustil še drugo tekmo zapored, pred obračunom v Bostonu je manjkal še na tekmi v Atlanti. Miami sicer zaradi poškodb ni mogel računati na kar šest igralcev.

Liga NBA, tekme 20. decembra:

BOSTON - MIAMI 89:90

Irving 33; Olynyk 32, Richardson 19.

Dragić zaradi poškodbe ni igral.

CHARLOTTE - TORONTO 111:129

Lamb 32; DeRozan 28, Ibaka 24.

ATLANTA - INDIANA 95:105

Collins 18; Oladipo 23, Turner 20.

BROOKLYN - SACRAMENTO 99:104

Dinwiddie 16; Hill 22, Randolph 21.

CHICAGO - ORLANDO 112:94

Valentine 16 (10 skokov), Dunn in Mirotić (10 skokov) po 15; Vučević 18 (10 skokov).

HOUSTON - LA LAKERS 116:122

Harden 51; Kuzma 38, Brewer 21.

OKLAHOMA CITY - UTAH 107:79

Westbrook 24 (10 skokov), Anthony in George po 18; Hood 17.

DALLAS - DETROIT 110:93

Barnes 25, Smith jr. 15; Tolliver 18.



DENVER - MINNESOTA 104:112

Murray 30; Towns (10 skokov) in Butler po 25.



PORTLAND - SAN ANTONIO 91:93

Lillard 17; Aldridge 22, Gasol 20 (17 skokov).



GOLDEN STATE - MEMPHIS 97:84

Thompson 29, Durant 22; Gasol 21.



LA CLIPPERS - PHOENIX 108:95

Rivers 21, Williams 18; Warren 22 (10 skokov).

Mitja Lisjak