Miami v končnici zadržal prednost pred Washingtonom

Denver nasul 146 točk New Orleansu

18. november 2017 ob 08:53

Košarkarji Miamija so v noči na soboto v Ligi NBA v gosteh premagali Washington z 88:91. Goran Dragić je v 35 minutah dosegel 6 točk.

To je sedma zmaga za Miami v letošnji sezoni. Gostje so vodili praktično vso tekmo, v zadnji četrtini še za 10 točk, a so jih košarkarji iz prestolnice v končnici vztrajno lovili in 11 sekund pred koncem je Otto Porter z zadetima prostima metoma Washington približal na 88:89. Gostitelji so želeli potek tekme dokončno preobrniti z osebnimi napakami, a jim ni uspelo, za Miami pa sta bila izza čete za proste mete po enkrat natančna Jame Johnson in Justise Winslow.

Dragić je imel met iz igre 3/11, zgrešil je vse štiri mete za tri točke, je pa v statistiko vpisal pet skokov in sedem podaj ter tekmecem ukradel dve žogi. Pri moštvu s Floride je bil z 22 točkami in 16 skoki najučinkovitejši igralec Hassan Whiteside, dve točki manj je dosegel Johnson. Pri Washingtonu je Bradley Beal dosegel 26 točk in 10 skokov.

Tekme 17. novembra:

WASHINGTON - MIAMI 88:91

Dragić 6 (iz igre: 3/11, za tri: 0/4), 5 skokov in 7 podaj v 35 minutah za Miami.

INDIANA - DETROIT 107:100

BROOKLYN - UTAH 118:107

CLEVELAND - LA CLIPPERS 118:113 - po podaljšku



TORONTO - NEW YORK 107:84

CHICAGO - CHARLOTTE 123:120

SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY 104:101



DALLAS - MINNESOTA 87:111

SACRAMENTO - PORTLAND 86:82

DENVER - NEW ORLEANS 146:114

LA LAKERS - PHOENIX 113:122

