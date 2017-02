Miamijev števec na 10-20-30

Whiteside že v 10. minuti z dvojnim dvojčkom

5. februar 2017 ob 07:26

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v daleč najboljši formi v letošnji sezoni, tokrat so za deseto zaporedno zmago prepričljivo premagali Philadelphio s 125:102.



Junak tekme je bil Hassan Whiteside, ki je igral samo tri četrtine, v katerih pa je dosegel 30 točk in zbral 20 skokov. Vročica je začela eksplozivno, že v 10. minuti tekme je bilo 30:15, v tem času pa je center Miamija že imel dvojnega dvojčka (18 točk in 10 skokov)!

Dragić dosegel 16 točk

Goranu Dragiću tokrat ni bilo treba igrati prve violine. Ob metu 6/11 je zbral 16 točk. Med njegovimi soigralci jih je več dosegel še Dion Waiters (21).

Spoelstra: Zdaj se poznamo

"Po resnici povedano ne govorimo o zmagovalnem nizu. Smo popolnoma drugačna ekipa, kot smo bili pred mesecem dni. Vsi fantje so zdravi, igramo skupaj, res smo dobri," je bil zadovoljen Whiteside. Njegov trener Erik Spoelstra pa je dodal: "Res smo potrebovali nekaj časa, da smo se uigrali, ampak zdaj smo spoznali našo identiteto, zdaj vemo, kaj potrebujemo, da zmagujemo. Ves čas igramo bolje."

Minimalni zaostanek za končnico

Miami je bil sredi januarja z razmerjem 11-30 na predzadnjem mestu Vzhodne konference, za osmim mestom, ki še vodi v končnico, pa je zaostajal devet zmag. Marsikatera ekipa bi že premišljevala o gradnji in pripravi na novo sezono, Vročica pa je po desetki na lestvici sicer pridobila le dve mesti, a zaostanek za končnico zdaj znaša le še dve zmagi!

Liga NBA, tekme 4. februarja:

MIAMI - PHILADELPHIA 125:102

Whiteside 30 in 20 skokov, Waiters 21, Dragić 16 (met: 6/11), 4 skoki in 8 podaj v 28 minutah; Ilyasova 21.

NEW YORK - CLEVELAND 104:111

Jennings 23 in 10 podaj, Vujačić 1 osebna napaka v 6 minutah; James 32 in 10 podaj, Love 23 in 16 skokov.

INDIANA - DETROIT 105:84

George 21, Allen 18; Morris 19, Leuer 14, Udrih tokrat ni igral.

WASHINGTON - NEW ORLEANS 105:91

Wall 24 in 13 podaj, Morris 18, Gortat 12 in 17 skokov; Davis 25 in 10 skokov.

ATLANTA - ORLANDO 113:86

Millsap in Hardaway po 21, Schroder 17 in 10 podaj; Gordon 16.

SAN ANTONIO - DENVER 121:97

Leonard 19, Parker, Ginobili in Simmons po 18; Murray 20, Jokić 11.

UTAH - CHARLOTTE 105:98

Hayward 33, Hill 25, Johnson 18; Walker 18, Williams 16 in 12 skokov.

PHOENIX - MILWAUKEE 112:137

Booker 31, Chriss 27; Antetokounmpo 30 in 12 skokov, Teletović 19.

MINNESOTA - MEMPHIS 99:107

Towns 27 in 16 skokov, Wiggins 23; Green 29, Conley 20.

SACRAMENTO - GOLDEN STATE * 109:106

Cousins 32 in 12 skokov, Collison 18; Curry 35 (met za 3: 8/14), Thompson 26.

* - po podaljšku

Tekme 5. februarja:

BROOKLYN - TORONTO

BOSTON - LA CLIPPERS

OKLAHOMA CITY - PORTLAND

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 49 34 15 69,4 BOSTON CELTICS 50 32 18 64,0 WASHINGTON WIZARDS 50 30 20 60,0 ATLANTA HAWKS 51 30 21 58,8 TORONTO RAPTORS 51 30 21 58,8 INDIANA PACERS 50 28 22 56,0 CHICAGO BULLS 51 25 26 49,0 DETROIT PISTONS 50 23 28 45,1 ------------------------------------- CHARLOTTE HORNETS 51 23 28 45,1 MILWAUKEE BUCKS 50 22 28 44,0 NEW YORK KNICKS 52 22 30 42,3 MIAMI HEAT 51 21 30 41,2 ORLANDO MAGIC 53 20 33 37,7 PHILADELPHIA 76ERS 50 18 32 36,0 BROOKLYN NETS 50 9 41 18,0 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 51 43 8 84,3 SAN ANTONIO SPURS 50 39 11 78,0 HOUSTON ROCKETS 54 37 17 68,5 UTAH JAZZ 51 32 19 62,7 LOS ANGELES CLIPPERS 50 31 19 62,0 MEMPHIS GRIZZLIES 53 31 22 58,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 51 29 22 56,9 DENVER NUGGETS 50 22 28 44,0 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 51 22 29 43,1 DALLAS MAVERICKS 50 20 30 40,0 SACRAMENTO KINGS 51 29 31 39,2 NEW ORLEANS PELICANS 51 19 32 37,3 MINNESOTA TIMBERWOLV. 51 19 32 37,3 LOS ANGELES LAKERS 53 17 36 32,1 PHOENIX SUNS 51 16 35 31,4

S. J.