Mladenič, ki je bil še boljši od samega Michaela Jordana

Tragična zgodba nesojene NBA zvezde

29. junij 2017 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Težko verjeti gornjemu naslovu, kajne? A vendarle je mladenič iz Washingtona, z dresom bližnje univerze Maryland na sebi, počel nekaj, kar v poznejših letih ni uspelo nikomur.

Niti članom Hiše slavnih, niti najboljšim igralcem lige, nosilcem svojih ekip. Nobenemu izmed teh. Tekmovati z brez dvoma največjim košarkarjem vseh časov, Michaelom Jordanom. In ne samo tekmovati, ga tudi preseči. Na hrbtu je nosil ime Leonard “Len” Bias. To je zgodba o NBA-zvezdniku, ki to nikoli ni bil.

Nepozaben 12. januar 1984

Ko je dolgoletni trener univerze Duke, tudi nekdanji ameriški selektor, Mike Krzyzewski spregovoril za Boston Globe, je dejal: "Samo dva igralca v moji dolgoletni karieri sta močno izstopala. To sta bila Michael Jordan in Leonard Bias. Bias je bil organizator. Sam ne jemljem za organizatorja igre nekoga, ki organizira igro. Zame je organizator igre nekdo, ki počne stvari, ki jih drugi ne zmorejo. Len Bias je ustvarjal stvari in v tem spektru mu je lahko sledil zgolj Michael Jordan."

Leonard Bias je bil na začetku označen kot problematičen, nediscipliniran mladenič. Nesporen talent, vendar glava ni bila na pravem mestu. To bi bilo zabeleženo v beležki vsakega skavta v začetnih letih. Kljub temu mu je uspelo dosegati solidne številke, njegov točkovni izplen se je gibal nekje okoli 8 točk na tekmo. Tako kot večina ameriških univerz tudi univerza v Marylandu ni izjema pri navdušenju nad športom. Košarkarji so bili njihov največji ponos in tako ni bilo prav nič presenetljivo, da je dvorana ob tekmah pokala po šivih.

Ko se je Severna Karolina na čelu z najbolj obleganim študentskim košarkarjem Michaelom Jordanom ustavila na poti v Cole Field Housu na obrobju Washingtona, se je vedelo, da se obeta spektakel. Nabito polna dvorana je nestrpno pričakovala, kako se bo njihov domači "malček" spopadel z moštvom, ki bi tudi v NBA-ju lahko mešalo načrte. Vendar to ni bila tekma ekip. To je bila tekma dveh posameznikov. To je bil obračun Michaela Jordana in Lena Biasa. Pričakovano je na koncu slavila Severna Karolina. Ekipa s štirimi bodočimi NBA igralci je bila enostavno premočna.

Toda dvoboj posameznikov je šel v roke Leonarda Biasa. Po tej tekmi so strokovnjaki, časniki prvič pričeli izgovarjati ime Len Bias. Ne samo, da je na tekmi presegel točkovni izkupiček Jordana. Še nekaj je izstopalo na tej tekmi. Len Bias je na tekmi dominiral, presegel nespornega vodjo Severne Karoline. Skavti so v beležki, kjer verjetno sploh ni bilo stolpca za Univerzo Maryland, zapisali ime Len Bias. Na tekmi, kjer je igral najboljši študentski igralec, košarkar, ki so mu pisane velike stvari, dominira igralec, ki je pred tem veljal za nediscipliniranega, brezglavega mladeniča. Mladenič, ki se ne bo preživljal s košarko.

Red Auerbach

Ko so pri trenutno najboljšem košarkarju na svetu Lebronu Jamesu strokovnjaki opozarjali, da je telesno še močnejši, boljših dimenzij kot Jordan, niso pozabili na Lena Biasa. Pri svoji višini, imel jih je 206, je lahko igral pravzaprav na vsakem položaju. Nesporen, surov kot Američani radi rečejo, talent je prepričal tudi Reda Auerbacha, alfo in omego bostonske dinastije vse od 50. let naprej Vsako leto, kar se danes zdi nemogoče, je v svojem kampu zbral najboljše študentske košarkarje. Vsako leto je na kampu, bolj za zabavo kot zares, sodeloval tudi vodja Bostona Larry Bird.

Kasneje je v pogovoru z NBA analitikom Billom Simmonsem dejal, da česa takšnega še ni videl in da proti tako dobremu igralcu kot je Len Bias še ni igral. Malo v šali, malo za res, je celo dejal, da če bi ta mladenič prišel v Ligo NBA, bi se sam upokojil. Navsezadnje, je to, kar sta Auerbach in Bird videla na kampu, pokazal tudi v zadnjih dveh sezonah študentske košarke. Obakrat proglašen za igralca konference, poleg tega izbran tudi v vseameriško ekipo leta.

Pred njim so bile velike stvari. Vsaka ekipa ga je želeli med svojimi. Vendar Auerbach je imel dolgoročne načrte. Zapisano mu je bilo, da bo naslednji voz legendarnega moštva Boston Celticsov.

Izbor 1986

Nabor lige NBA je loterija. Vsako leto se kot z loterijskimi lističi izbere vrstni red ekip, ki bodo potem prav po takšnem vrstnem redu tudi izbirale igralce. Prav tako igralci, vsaj tisti povprečnega ranga, vedno znova trepetajo, ali bodo izbrani ali ne. Nekateri so izbrani, drugi ne, loterija torej.

Prav nobenega tveganja pa ni za igralce, ki izstopajo. Že dobro leto, če ne celo prej, se pričenjajo različne debate. Kdo, kaj, kako. Pri najboljših igralcih ni dvoma. Njihova imena bodo vpoklicana med prvimi.

Draft leta 1986 je ponujal zgolj vprašanje, ali Len Bias kot številka 1 ali bo to Jordanov soigralec Brad Daugherty. Na koncu se je Cleveland, ki je izbiral prvi, 17. junija 1986 odločil za slednjega. Lenu Biasu je bila usojena številka 2. Izbran je bil s strani aktualnih svetovnih prvakov, Boston Celticsov. Nova izjemna poteza Reda Auerbacha. Njegova podaljšana roka Larry Bird je že vedel, koga želi v svoji že tako zvezdniški ekipi.

Dva dni pozneje

Toliko vsega o Lenu Biasu, toliko pohval, izjemnih napovedi. Verjetno se marsikdo sprašuje, tudi največji poznavalci NBA košarke, zakaj potemtakem marsikdo še ni slišal o njem?

Gre še za enega izmed tistih, ki so jim napovedali marsikaj, dosegli pa niso ničesar? Ali je morda njihovo kariero prekinila poškodba? Prav nič od naštetega.

Len Bias je bil že od začetka znan po veliki meri nediscipline. To je kasneje potihnilo, predvsem zaradi izjemnih dosežkov, ki jih je igralec kazal. Slava, ki ga je obkrožala, je zatemnila resnično plat Biasovega življenja. Tisti dan se je Len Bias želel še zadnjič poveseliti z družbo, ki ga je spremljala skozi študentska leta. Večerja, sledi druženje ...

Toda tisto, kar bo ostalo v spominu, so dogodki v jutranjih urah. Naslednje dogajanje je njegov nesojeni soigralec Larry Bird opisal: "To je bila najbolj strašna stvar, ki sem jo slišal v svojem življenju."

19. junija ob 8.55 je bil Len Bias, nesojeni zvezdnik NBA, eden največjih talentov, proglašen za mrtvega. Vzrok smrti- odpoved srca zaradi prekomerne doze kokaina. Bryan Tribble, ki je bil kasneje obsojen na 10 let zapora zaradi preprodaje drog, je ob 6.33 poklical na številko 911 z besedami: "Len Bias ne diha, treba ga je rešiti, on je Len Bias."

Veselje družine, navijačev se je sprevrnilo v neizmerno žalost. Len Bias je preminil pri 23 letih, le dva dni potem, ko je bil izbran kot drugi na izboru. Len Bias tako ostaja veliko vprašanje. Vprašanje, ki še vedno muči marsikoga izmed NBA navijačev. Kaj bi bilo z njim na največji sceni, med zvezdniki svetovne košarke? Vprašanje, ki žal nikoli ne bo dobilo odgovora.

Izguba ljubljenega sina

Univerza v Marylandu je izgubila svojega ljubljenca. Štiri dni po smrti se je kar 11 tisoč ljudi zbralo na prostoru univerze, da bi še zadnjič počastili spomin na njihovega ljubljenega igralca, ki so ga prebivalci okrožja vzeli za svojega.

Še večjo pusthoumno čast je družina Lena Biasa doživela 30. junija, ko je njegov nesojeni klub Boston organiziral spominsko slovesnost. Družina je prejela dres s številko 30. Dres, ki je bil namenjen Lenu Biasu, košarkarju, ki bi popeljal franšizo Boston Celticsov v naslednja zmagovita leta.

Red Auerbach je smrt Lena Biasa opisal kot največjo tragedijo za mesto Boston po smrti nekdanjega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. Z velikim ponosom je mati prejela dres. Toda ni slutila, da s tem tragedij za družino Bias še ni konec. Štiri leta kasneje je morala pokopati še drugega izmed sinov. Jay Bias, prav tako mladenič, ki je blestel na košarkarskih igriščih, je bil ustreljen pri starosti samo 20 let.

Nadaljevanje, ki navdihuje

Pokopališče Lincoln Memorial je danes prostor, kjer sta pokopani dve nesojeni zvezdi Lige NBA. Brata Len in Jay Bias počivata skupaj, drug ob drugem. Tragični smrti mladih košarkarjev in velik zgled za nadaljnje generacije.

Zgled, to je tisto, kar želita tudi starša Lionise in James, predati naslednjim generacijam. Mati Lionise je postala aktivna kot predavateljica v boju proti drogam, medtem ko je oče James usmerjen v kampanjo za nadzorovano uporabo orožja. Sina ostajata v njunih mislih.

Tako kot v mislih številnih navijačev Bostona, ki so tako kar 20 let po eri Larry Birda čakali na naslov. Morda bi bilo z Lenom Biasom drugače. Morda, nikoli ne bomo vedeli.

Anže Kotnik