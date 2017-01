Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Owen Klassen je bil najbolj razpoložen igralec Budućnosti v Novem mestu. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si Košarkarji Uniona Olimpije v Baru v Črni gori niso imeli možnosti proti Mornarju. Foto: Mornar/MEDIA Pro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mornar razbil razglašene zmaje, deveti zaporedni poraz Krke

Krka proti Budućnosti do devetega zaporednega poraza

8. januar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 22:53

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so dobili tekmo 17. kroga Lige ABA v Novem mestu. Krko so premagali s 67:75. Union Olimpija je v gosteh visoko izgubila proti Mornarju (93:70).

Novomeščani, ki so igrali brez Matica Rebca, so sredi druge četrtine vodili za 10 točk (36:26), vodstvo so nato zapravili, zadnjič so vodili ob koncu tretje četrtine, ko je Ron Curry zadel za dve točki in svojo ekipo povedel v vodstvo s 55:54.

Nato je sledil delni izid gostujoče ekipe (1:10), po katerem vrnitve za gostitelje ni bilo več. Uspelo se jim je sicer približati na štiri točke razlike (67:71), a za kaj več jim je zmanjkalo moči. To je bil za Krko deveti zaporedni poraz v jadranski ligi.

Najučinkovitejši košarkar Krke je bil Curry z 18 točkami, točko manj je zbral Marko Luković. Pri Budućnosti je bil s 17 točkami najbolj razpoložen Owen Klassen.

Ljubljančani v Baru brez možnosti

Visok poraz so doživeli košarkarji Uniona Olimpije, ki v Baru pri Mornarju niso imeli niti najmanjših možnosti za uspeh. Že med polčasom je bilo 49:32 za gostitelje, v nadaljevanju so prednost še povečali. Ljubljančani niso vodili niti enkrat na tekmi, stik so z nasprotnikom držali le v uvodni četrtini, ko so dvakrat zaostajali za -3. Na koncu so morali priznati poraz s 93:70.

Najučinkovitejši igralci na tekmi so bili Vukota Pavić (20 točk), Octavius Ellis in Marko Mugoša (oba po 19). Pri Unionu Olimpiji je bil najbolj razpoložen Mirko Mulalić, ki je zbral 18 točk.

Okorn: Od prve do zadnje minute nismo pokazali ničesar

"Čestitke Mornarju za zasluženo zmago. Dolg komentar ni potreben, saj od prve do zadnje minute nismo pokazali ničesar. Odpovedali smo. Pripravljeni smo bili dobro, zavedali smo se pomembnosti tekme. Vedeli smo od kje pretijo njihove nevarnosti, a jih nismo nikakor uspeli zaustaviti," je pojasnil trener Gašper Okorn.

Liga ABA, 17. krog:

KRKA - BUDUĆNOST

67:75 (19:20, 19:13, 17:21, 12:21)

Curry 18, Luković 17, Čebular 12, Rojc 10; Klassen 17, Williams 15.

MORNAR - UNION OLIMPIJA

93:70 (22:14, 27:18, 19:22, 25:16)

Pavić 20, Ellis in Mugoša po 19; Mulalić 18, Jefferson 15, Janković 11.

Ponedeljek ob 18.00:

MEGA LEKS - CRVENA ZVEZDA

Torek ob 17.00:

IGOKEA - FMP ŽELEZNIK

ZADAR - CEDEVITA

80:94 (22:15, 25:31, 15:27, 18:21)

PARTIZAN - KARPOŠ SOKOLI

76:72 (21:17, 13:14, 26:16, 16:25)

CIBONA - MZT SKOPJE

87:79 (21:14, 22:27, 26:17, 18:21)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 16 16 0 +325 32 PARTIZAN 17 14 3 +109 31 CEDEVITA 17 12 5 +165 29 BUDUĆNOST 17 12 5 +91 29 CIBONA 17 11 6 +46 28 IGOKEA 16 9 7 -22 25 UNION OLIMPIJA 17 7 10 -36 24 ZADAR 17 6 11 -177 23 MORNAR 17 6 11 +11 22 KARPOŠ SOKOLI 17 5 12 -84 22 KRKA 17 5 12 -156 22 MEGA LEKS 16 5 11 -59 21 FMP ŽELEZNIK 16 5 11 -63 21 MZT SKOPJE 17 4 13 -150 21

M. L.