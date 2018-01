Mrk zmajev v zadnji četrtini, upanja za Evropo ni več

AEK z zmago iz Tivolija

30. januar 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 23:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so na zadnji domači tekmi v Fibini Ligi prvakov, odigrali so jo v Tivoliju, morali priznati premoč grškemu AEK-u (71:80).

Po tretjem zaporednem porazu in skupno devetem v 13 krogih Lige prvakov je jasno, da bodo košarkarji Petrola Olimpije naslednji teden na Poljskem končali evropsko sezono. Možnosti za eno od prvih štirih mest, ki vodijo med 16 najboljših ekip, že nekaj časa nimajo več, zdaj pa so zapravili še zadnjo priložnost za peto ali šesto mesto v skupini C, ki pomenita nadaljevanje v drugorazrednem Fibinem tekmovanju.

AEK z zmago še ostaja v igri za uvrstitev med najboljših 16 ekip.

Ekipi sta bili izenačeni tri četrtine, v zadnji četrtini pa so Grki stopili na plin in tekmo zanesljivo dobili.

Dober začetek, slab konec

Po izenačeni prvi četrtini so Ljubljančani v drugi četrtini z delnim izidom 14:4 povedli za osem (32:24). Ob polčasu je Olimpija vodila za tri (36:33). Grki so v tretji četrtini zaigrali na polno, povedli so za šest (51:57), a je Olimpija do konca tega dela igre zaostanek prepolovila (54:57).

V začetnih minutah odločilne četrtine je sledil padec Olimpije, ki je tako ponudila priložnost Grkom, da znova povedejo z višjo razliko (56:64). Grki so ponujeno izkoristili, po trojki Greena pa so prvič na tekmi povedli z dvomestno prednostjo (56:67). Zmaji so prvo točko v zadnji četrtini vpisali šele po štirih minutah in pol (57:69). Zmaji so imeli dovolj časa za preobrat, a izgubljenih žog je bilo preveč, da bi do tega tudi prišli.

Varovanci Zorana Martića bodo v zadnjem krogu prihodnji torek gostovali pri zadnjeuvrščeni ekipi Rosi Radom, ki je edino zmago dosegla v drugem krogu v začetku oktobra.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA C, 13. krog

PETROL OLIMPIJA - AEK ATENE

71:80 (18:20, 18:13, 18:24, 17:23)

500; Hrovat 15, Špan 14, Oliver 13, Kastrati in Badžim po 7, Morgan 5, Tratnik 4, Battle, Radulović in Sanon po 2; Hunter 20, Green 16, Larentzakis 10, Harris in Mavroeidis po 8, Vasilopolus 7, James 5, Ksantopolus, Kavadas in Atić po 2.

ESTUDIANTES - BANVIT

78:73 (32:10, 19:17, 7:22, 20:24)

STRASBOURG - ROSA RADOM

98:81 (25:13, 23:22, 24:23, 26:23)

Sreda ob 20.00:

BAYREUTH - REYER VENEZIA

Lestvica: BANVIT 12 9 3 +58 21 ESTUDIANTES 13 8 5 +42 21 STRASBOURG 13 8 5 +31 21 AEK ATENE 13 7 6 +37 19 BAYREUTH 12 7 5 +24 19 REYER VENEZIA 12 7 5 +13 19 PETROL OLIMPIJA 13 4 9 -92 17 ROSA RADOM 13 1 12 -113 14

D. S.