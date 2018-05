Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! David Fizdale je bil glavni trener le v Memphisu, pomočnik je bil pri Golden Statu, Atlanti in Miamiju. Foto: EPA Dodaj v

Na klopi New Yorka malce presenetljivo Fizdale

Novembra je bil odpuščen po seriji porazov v Memphisu

4. maj 2018 ob 18:48

New York - MMC RTV SLO

David Fizdale bo v naslednjih štirih letih vodil košarkarje New Yorka. Knikcsi bodo imeli od sezone 2001/02 že enajstega trenerja.

Kar težko je verjeti, da je slavni klub iz Madison Square Gardna osvojil le dva naslova prvaka v Ligi NBA, zadnjega pa leta 1973, ko je bil legendarni Phil Jackson še igralec. V finalu so igrali leta 1994, ko je bil po sedmih tekmah boljši Houston, blestel je izjemni center Hakeem Olajuwon. Leta 1999 so Knicksi zadnjič nastopili v finalu, San Antonio pa je bil boljši s 4:1 v zmagah. Takrat se je začelo zlato obdobje Spursov in tudi zaton New Yorka.

Od leta 2000 so dobili le eno serijo v končnici! Leta 2013 so izločili Boston s 4:2 v zmagah, nato pa izpadli proti Indiani z 2:4 v zmagah. V zadnjih petih sezonah so bili daleč od preboja med osmerico na Vzhodu.

Zadnji dve sezoni je moštvo vodil Jeff Hornacek, zbral je 60 zmag in 104 poraze. Knicksi so v letošnji sezoni zasedli enajsto mesto na Vzhodu, zbrali so 29 zmag in 53 porazov.

43-letni Fizdale je bil pred tem trener Memphisa in je po osmih zaporednih porazih predčasno končal delo novembra lani. Tudi Charlotte, Orlando in Atlanta so ga želeli imeti na svoji klopi. Osem let je bil pomočnik trenerja pri Miamiju, bil je desna roka Erika Spoelstre pri obeh naslovih prvaka (2012 in 2013). Fizdale je 29. trener v zgodovini kluba, v zadnjih sezonah pa so se strokovnjaki hitro menjali. Isiah Thomas, Mike D'Antoni, Mike Woodson, Derek Fisher, Kurt Rambis in Hornacek niso prinesli preobrata na bolje.

Predsednik Steve Mills in generalni menedžer Scott Perry sta opravila številne pogovore s kandidati. David Blatt, Mike Budenholzer, Mark Jackson, Juwan Howard, James Borrego, Jerry Stackhouse, Jay Larranaga in Mike Woodson so se večkrat omenjali. Izbran je bil Fizdale, ki vsekakor ni najbolj slavno ime na tem seznamu.

A. G.